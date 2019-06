Brand in Blankenbergs appartement wellicht aangestoken, slachtoffer mogelijk verdachte

Blankenberge - De brand van zondagavond in een appartementsgebouw in Blankenberge werd wellicht aangestoken. Dat blijkt volgens het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, uit de bevindingen van de branddeskundige. De vrouw die bij de brand levensbedreigende verwondingen opliep, wordt als een mogelijke verdachte gezien.

Het vuur ontstond zondagavond rond 21.45 uur op de vierde verdieping van een appartementsgebouw in De Wandelaar. De brandweer slaagde er gelukkig snel in om het vuur te doven. Het volledige gebouw moest wel ontruimd worden.

De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en kregen de brand snel onder controle, maar tijdens de bluswerken trof de brandweer de bewoonster van het appartement bewusteloos aan. Zij werd een hele tijd gereanimeerd door de mugarts en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde een branddeskundige ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Op basis van de bevindingen van die expert beschikken de onderzoekers over aanwijzingen dat de brand zou zijn aangestoken. In die omstandigheden wordt het slachtoffer als een mogelijke verdachte beschouwd. Haar toestand is echter nog steeds kritiek en dus kon ze uiteraard nog niet verhoord worden.