Douane ontmantelt volledige productielijn voor illegale sigaretten

De Douane ontmantelde dinsdag in de streek van Namen en Chareleroi een netwerk voor de illegale productie van sigaretten. Het onderzoek werd gevoerd door het Opsporingsteam Douane en Accijnzen van Charleroi. De daders wacht een gepeperde factuur.

In een magazijn in Tamines bevond zich een illegale sigarettenfabriek. Deze opslagplaats was ook ingericht als woning met slaapvertrekken, een keuken en zelfs een gymzaal.

In de productie- en verpakkingslijn stonden professionele machines opgesteld. Tijdens deze grootschalige operatie werden ook 6 andere magazijnen en een privéwoning doorzocht. In één van die magzijnen werd een drukinstallatie ontdekt.

De douaniers hebben 10 ton losse tabak, sigarettenbestanddelen (filters, lijm, papier, aluminiumfolie, verpakkingen, ...) en 25 miljoen sigaretten, klaar voor verkoop in beslag genomen. De ontdoken accijnzen worden geraamd op 7,1 miljoen euro. De boete kan oplopen tot ruim 70 miljoen euro.