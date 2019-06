Onze grote supportersenquête: Genk en Antwerp veroverden harten, onvrede bij Anderlecht, druk voor Clement

Fans van Genk en Antwerp zijn het meest tevreden over de prestaties en het beleid van hun club, in tegenstelling tot die van Anderlecht en Lokeren. Dat blijkt uit een supportersenquête bij bijna 4.000 Vlaamse voetbalfans die vorige week op onze site liep. Daaruit blijkt ook dat amper 21% van de fans het bestaande systeem van play-offs wil behouden, dat er twijfels zijn rond Vincent Kompany en de druk op de schouders van Clement bij Club Brugge groot wordt.

Allereerst vroegen we de deelnemers aan onze enquête van welke eersteklassers ze supporter waren en peilden we vervolgens naar de tevredenheid over hun favoriete club. Het spreekt voor zich dat de meest tevreden fans van de Jupiler Pro League zich momenteel in Genk bevinden. De supporters van de landskampioen geven logischerwijze hun team bijna een perfecte score wanneer het over het eindresultaat van hun club gaat, maar ook op het vlak van transfers, ambities en het stadion zit Genk in de top-drie. Ook Antwerp krijgt goede punten van de eigen aanhang. Net zoals Club Brugge, maar daar zijn de supporters - zoals bekend - niet tevreden over het verouderde Jan Breydelstadion.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we steevast degradant Lokeren en Anderlecht, dat er zijn slechtste voetbaljaargang in meer dan vijftig jaar heeft opzitten. De supporters van Lokeren en Anderlecht geven hun spelers en het beleid een dikke buis. De komst van Vincent Kompany als speler-trainer heeft wel een positief effect op de supporters, die hun club nog een zes op tien geven voor de ambities van het bestuur. Lang niet in de buurt van de hoge scores die de fans van Antwerp, Club brugge en Genk aan de ambities van het beleid geven, maar merkelijk hoger dan hun tevredenheid over de huidige voetbaljaargang.

Genk de grootste meevaller, Anderlecht de grootste tegenvaller

We peilden ook naar de mening van de Belgische voetbalfan over het afgelopen seizoen in de Jupiler Pro League, los van het feit van welk team hij/zij supporter is. Daaruit blijkt dat KRC Genk en Antwerp, gevolgd door STVV, de grootste meevallers waren van de voorbije voetbaljaargang. Anderlecht was, zoals verwacht, met ruime voorsprong de grootste tegenvaller van het seizoen. Met “ereplaatsen” voor Lokeren en Zulte Waregem.

Amper 21% van de fans wil bestaande play-offs behouden

Amper 21% van de Vlaamse voetbalfans is ervoor gewonnen om de play-offs in hun bestaande vorm te behouden. Nochtans is het draagvlak voor play-offs wel groot. Want meer dan 60% is voorstander van play-offs in de Jupiler Pro League, maar de grote meerderheid daarvan wil een aanpassing van de vorm waarin die play-offs worden georganiseerd. 55% van onze respondenten is er van overtuigd dat het niveau van het Belgisch voetbal gestegen is sinds de komst van de play-offs.

Verwachtingen voor Kompany, Clement en KRC Genk

De terugkeer van Vincent Kompany naar het Astridpark verdeelt de Vlaamse voetbalfan, zo veel is duidelijk. De slaagkansen van Vince the Prince worden fiftyfifty ingeschat. De druk op de schouders van Philippe Clement bij Club Brugge wordt dan weer groot. Want 57% van onze lezers meent dat het seizoen van Clement als mislukt wordt beschouwd als hij geen kampioen speelt met blauw-zwart. En het KRC Genk van Mazzu? Meer dan 50% is er van overtuigd dat de Limburgers geen nieuwe rol zullen spelen in de titelstrijd.