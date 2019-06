Bijna 1,5 miljoen Vlamingen mogen voortaan hun yoghurtpotjes, botervlootjes en aardbeienbakjes gewoon in de blauwe pmd-zak steken. De 5 miljoen anderen moeten nog wachten tot 2020 of 2021. Doe nu de test en ontdek of jij het onderscheid kent tussen de oude en de nieuwe pmd-zak.