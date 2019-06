Twintigtal klimaatactivisten ‘sterven’ tijdens parlementszitting: “Tijd voor paniek”

Enkele jongeren zetten dinsdag de Bondsdag - het Duitse federaal parlement - op stelten door ‘te sterven’ tijdens een speciale zitting. Toen parlementsvoorzitter Wolfgang Schäuble het halfrond toesprak, stonden een twintigtal personen op en gingen op de vloer liggen. De activisten vinden dat het “tijd voor paniek” is en willen dat de Duitse regering actie onderneemt om de klimaatcrisis aan te pakken. Ze vinden dat Schäuble - die tot 2017 minister was in de regering van Merkel - het symbool is van het gefaalde klimaatbeleid. De parlementsvoorzitter reageerde laconiek en liet hen begaan omdat het “geen normale zitting” was.