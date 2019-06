LIVE. Heel wat fans wonen open training van Rode Duivels bij, Champions League-finalisten krijgen rust

Vanaf vandaag zijn de Rode Duivels in het nationaal oefencentrum in Tubeke de trainingen begonnen in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan (zaterdag 8 juni) en Schotland (dinsdag 11 juni). Volg hier live de aankomst van de internationals, de open training (17u) en de persconferenties (18u30) met trouwe soldaat Axel Witsel en nieuwkomer Hendrik Van Crombrugge.