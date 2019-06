Uitbater camping en zwembad riskeert vergunning te verliezen

Zonhoven - De Hasseltse correctionele rechtbank boog zich dinsdag over de milieuvergunningszaak rond camping en zwembad Heidestrand in Zonhoven. Het parket vorderde voor de vennootschap een boete van 25.000 euro. De zaakvoerder riskeert 5.000 euro boete. Het openbaar ministerie vorderde verder een exploitatieverbod op straffe van een dwangsom en de verbeurdverklaring van 255.957 euro vermogensvoordelen.

Het waterrecreatiegebied met camping, zwembad en vijvers had in 1992 een milieuvergunning klasse 1 bekomen voor een periode van twintig jaar, maar in 2012 had de zaakvoerder verzuimd een verlenging van de milieuvergunning aan te vragen. Sindsdien is de uitbating zonder vereiste vergunning lopende.

De zaakvoerder probeerde de strafrechter dinsdag te overtuigen dat men bezig is een driestappenplan uit te voeren om alles geregulariseerd te krijgen. “Alle kosten inzake studiebureaus en dergelijke zijn al tot ruim zestigduizend euro opgelopen. We verzoeken de rechtbank een uitstel om de afloop af te wachten inzake de regularisatie,” vroeg advocaat Greet Schreurs namens de uitbater van Heidestrand.

De verdediging betwistte ook de berekening van de vermogensvoordelen van het parket. Volgens de openbare aanklager werd rekening gehouden met vijftig procent van de inkomsten van het zwembad, maar volgens de verdediging maakt het zwembad maar vijf procent van de inkomsten uit. De uitbater liet ook verstaan dat zijn werkuren nu volledig opgeslorpt worden door de administratieve mallemolen. Het openbaar ministerie had er genoeg van en stuurde zelfs een bijkomende dagvaarding uit. “Men kabbelt maar zonder vergunning voort,” aldus de procureur.

De rechtbank doet 5 augustus uitspraak.