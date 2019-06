Hoe bereid je je voor op fel onweer?

Het KMI kondigde code oranje af voor de zware onweersbuien die in de loop van de vooravond over het land kunnen trekken. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeerde ook al het noodnummer 1722. Waar moet je net wel en niet schuilen tijdens een intens onweder? En hoe dodelijk is een blikseminslag eigenlijk? We legden enkele vragen voor aan elektricien Peter Dossche en Laurent Delobbe, bliksemspecialist van het KMI.