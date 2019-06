Fyra gaat weer rijden

De Fyra-treinen duiken weer op, in Italië, ruim zes jaar nadat ze in België en Nederland van het spoor werden gehaald vanwege gebreken. Vanaf 9 juni zullen de treinen, opgefrist en omgedoopt tot ETR 700, rijden tussen de Italiaanse steden Milaan en Ancona. Dat meldden Nederlandse media, en de aankondiging staat ook op de website van de Italiaanse spoorwegmaatschappij Trenitalia

.

De Fyra-treinen, gebouwd door het Italiaanse AnsaldoBreda, moesten oorspronkelijk een hogesnelheidsverbinding verzorgen tussen Nederland en België. Ze begonnen in december 2012 te rijden, maar al snel doken er allerlei gebreken op en na enkele weken werden de treinen teruggestuurd. De overeenkomst werd opgezegd.

Nu maken de treinen dus hun comeback, als ETR 700. Er is de voorbije jaren flink aan gesleuteld en verbouwd, aldus het Nederlandse RTL Nieuws. “We zijn ervan overtuigd dat deze treinen op het niveau zijn van onze andere hogesnelheidstreinen”, zegt directeur Marco Caposciutti van Trenitalia in een video op de website van RTL Nieuws.

Volgens de spoorwegmaatschappij zullen de voormalige Fyra-treinen vanaf 9 juni rijden tussen Milaan en Ancona, een rit van zowat vier uur. In eerste instantie gaat het om twee ritten in elke richting per dag. De dienstverlening zou naderhand uitgebreid worden.

Omdat de Fyra’s nog een nieuwe eigenaar vonden, krijgt de Nederlandse spoormaatschappij NS nog 21 miljoen euro, boven op een eerder overgemaakt bedrag van 125 miljoen euro.

De NMBS, de partner van NS in het Fyra-project, heeft de Fyra’s nooit gekocht. Voor de Belgische spoorwegmaatschappij is het debacle al langer afgehandeld. De bestelling werd geannuleerd. “Ons voorschot hebben we jaren geleden al terugbetaald gekregen”, zegt een woordvoerder.

De Fyra, de hogesnelheidstrein die tussen Nederland en België had moeten sporen, was een van de miskopen van de eeuw. Dat kwam door de vele kinderziektes bij de treinen. Uiteindelijk werd het hele plan afgevoerd.