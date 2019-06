Voormalige spits van Liverpool Peter Crouch noemt pasgeboren zoon naar Divock Origi, maar de mama grijpt in

Divock Origi is op korte tijd een echte cultheld geworden in Liverpool, na zijn twee doelpunten in de halve finale van de Champions League tegen Barcelona (4-0) en zijn treffer in de finale tegen Tottenham (2-0). Peter Crouch, een voormalige spits van The Reds, kondigde op Twitter zelfs even aan dat zijn pasgeboren zoon naar de Rode Duivel werd genoemd: Divock Samrat. Maar dat bleek een grap want de mama (model Abbey Clancy) was daar niet mee akkoord...

De 38-jarige Crouch speelt zelf momenteel voor Burnley maar zijn hart ligt duidelijk nog bij Liverpool en nu dus ook Divock Origi.

“Onze prachtige zoon werd op maandag 3 juni geboren. Moeder en baby Divock Samrat Crouch maken het goed”, zette Peter Crouch op Twitter. Samrat verwijst dan naar zijn favoriete Indiaas restaurant in Liverpool...

Our beautiful baby boy was born Monday 3rd June mother and baby Divock Samrat Crouch are doing well pic.twitter.com/C8yYyY9Atv — Peter Crouch (@petercrouch) 4 juni 2019

Maar even later volgde een correctie omdat Abbey Clancy blijkbaar haar veto had gesteld: “Onze jongen is nog steeds prachtig, de naam moet echter nog worden bepaald want helaas is Abs niet voor Divock Samrat.”