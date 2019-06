GERUCHTEN. Salah op weg naar de uitgang bij Liverpool, #Pogback circuleert in Italië, FC Porto speurt in België

De geruchtenmolen draait op volle toeren en de grootste namen worden genoemd in de wildste transferverhalen. Hoog tijd voor een overzichtje.

Mohamed Salah scoorde afgelopen weekend het eerste doelpunt in de Champions League-finale tegen Tottenham. Liverpool vierde feest, maar de Egyptenaar zou volgens het Spaanse AS richting de uitgang bewegen bij de Reds. Real Madrid zou opnieuw interesse tonen, maar deze keer zouden daar ook Bayern en Manchester United zijn bijgekomen. De vraagprijs? 200 miljoen euro.

Ook Paul Pogba staat op de verlanglijst van de Koninklijke, maar die zou volgens Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio liefst terugkeren naar Juventus. De Oude Dame zou reeds gesproken hebben met Pogba’s manager Mino Raiola. Man United kocht de Fransman in 2016 van Juventus voor 105 miljoen en zou dat bedrag graag recupereren. Juve zou wel enkele spelers richting Engeland kunnen sturen aangezien United interesse toont in onder andere Paulo Dybala, Joao Cancelo, Alex Sandro en Mario Mandzukic. Pogba zou bovendien een jaarsalaris van 21 miljoen kunnen verdienen. Intussen gaat de hashtag #Pogback al een tijdje rond op sociale media.

Keert zeker terug naar Madrid: James Rodriguez. De Colombiaan kon niet overtuigen op huurbasis bij Bayern, dat de aankoopoptie van 42 miljoen niet zal lichten. Dat maakte Der Rekordmeister zelf bekend. “In principe is het besluit over James nu genomen”, laat Rummenigge weten. “In een persoonlijk gesprek met mij heeft hij verzocht om geen gebruik te maken van de koopoptie. Hij wil elke wedstrijd spelen, hij wil basisspeler zijn. Die garantie kan Bayern hem niet geven. Ik betreur zijn vertrek.” James, de revelatie van het WK 2014, zou kunnen rekenen op interesse van Juventus.

Milinkovic-Savic won dit seizoen de beker met Lazio. Foto: Photo News

Ook op de lijst bij de Oude Dame: Sergej Milinkovic-Savic. De Serviër speelde ooit de pannen van het dak bij Genk en verhuisde naar Lazio. De Romeinen zouden volgens Di Marzio 90 miljoen willen voor de polyvalente middenvelder, terwijl Juve voorlopig ‘slechts’ 60 miljoen bood. Intussen zou de Italiaanse kampioen volgens SPORT 85 miljoen geboden hebben voor Matthijs de Ligt, volgens Sky Italia onderhandeld hebben met de manager van Roma-talent Nicolo Zaniolo en zijn zinnen gezet hebben op Milan-kapitein Alessio Romagnoli en, net als Inter, op Fiorentina-talent Federico Chiesa.

Opmerkelijk nieuws uit Catalonië: David Beckham zou Luis Suarez graag overtuigen om naar de MLS te komen. Volgend jaar treed de Engelse legende met zijn club Inter Miami CF toe tot de Amerikaanse eersteklasse en daarbij wil ‘Becks’ uitpakken met een grote naam. Volgens Esport3 zou Suarez de plannen van Beckham kennen, maar zich voorlopig willen focussen op de aanstaande Copa America. Mogelijk op komst naar de Blaugrana: Júnior Firpo. De verdediger van Betis heeft een afkoopclausule van 60 miljoen, maar Barça zou Denis Suarez willen gebruiken in de deal.

Nog opvallend nieuws: FC Porto zou geïnteresseerd zijn in… Moeskroen-doelman Jean Butez. De Portugese topclub ziet volgens A Bola in de 23-jarige Fransman de opvolger voor Iker Casillas en zou 3 miljoen veil hebben voor Butez. “Hij heeft concrete voorstellen van Standard en Club Brugge, en wordt op de voet gevolgd door Anderlecht en Antwerp”, klinkt het in Portugal.

Foto: Photo News

Overige geruchten:

- Maurizio Sarri moet de nieuwe coach van Juventus worden. De Bianconeri hebben hem een driejarig contract van 7 miljoen euro per seizoen aangeboden. (Corriere della Sera)

- Man City en Man United gaan de strijd aan met elkaar voor de handtekening van het Portugese supertalent Joao Felix. Benfica wil 120 miljoen. (Mirror)

- Man United heeft ook zijn zinnen gezet op Leicester City-middenvelder James Maddison. (Independent)

- De Chinese clubs Guangzhou Evergrande en Shanghai SIPG hebben Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang in het vizier met een weeksalaris van zo’n 270.000 euro. (The Times)

- Divock Origi mag blijven bij Liverpool. (Mirror)

- Schalke 04 heeft zijn zinnen gezet op Bas Dost, de Nederlandse spits van Sporting Lissabon. De Portugezen willen 20 miljoen. (A Bola)

- Manchester City en Real Madrid zijn geïnteresseerd in Takefusa Kubo, ook wel de ‘Japanse Messi’ genoemd. (Nikkan Sports)

- Ajax heef AS Roma de deur gewezen bij de Italiaanse vraag om een gesprek over trainer Erik ten Hag. De Amsterdammers zijn nog steeds boos over de behandeling van Hakim Zyjech, die vorige zomer naar Roma kon. (De Telegraaf)

- Atlético Madrid zou Alvaro Morata ruilen met Inter-spits Mauro Icardi. Een alternatief in de spits voor Inter is Edin Dzeko, al blijft Romelu Lukaku de droom. (Corriere dello Sport/AS)

- Napoli staat dicht bij een ruildeal met Benfica: Mario Rui en 25 miljoen voor Alex Grimaldo. Intussen zou de club van Dries Mertens een persoonlijk akkoord hebben met Atalanta-spits Duvan Zapata. Benfica wil dan weer Keylor Navas als nieuwe doelman. (Record/AS)

- Pepe Reina kan de tweede doelman van Juventus worden. (SportItalia)

- Arsenal wil Dennis Praet en Joachim Andersen weghalen bij Sampdoria. (Daily Star)

- Manchester City is bereid de afkoopclausule van Atlético Madrid-middenvelder Rodri van 70 miljoen te betalen. (Express)