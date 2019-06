“Voor Hervé ziek werd, werkte hij vaak in de tuin. Zo raakte hij wellicht besmet”

Evergem -

Slachtoffers van de legionellabesmetting en nabestaanden zijn opgelucht: eindelijk weten ze welk bedrijf wellicht de bacterie in het Gentse havengebied heeft verspreid. Papierfabriek Stora Enso koos er dinsdag zelf voor om open kaart te spelen. “Natuurlijk krijg ik mijn zoon er niet mee terug. Maar het is belangrijk dat we nu weten waar de besmetting vandaan komt.”