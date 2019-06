Bange man laat vrouw achter bij ratelslang: “Niet wegrennen!”

Een Amerikaanse agent zag vorige week een slapend koppel op een verlaten terrein en besloot even een kijkje te nemen. Nog voor hij uit was gestapt, ontdekte hij dat er iets aan de hand was: een ratelslang kroop vlakbij de nietsvermoedende man en vrouw. Toen de politieman de schone slapers wekte om hen te waarschuwen, bleek dat de man van het gezelschap helemaal geen held is. Hij nam meteen de benen toen hij het giftige reptiel opmerkte zonder zich nog om zijn vriendin te bekommeren.”Niet wegrennen”, probeerde de agent nog tevergeefs.