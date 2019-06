Debutant Hendrik Van Crombrugge over “eerste schooldag” bij Rode Duivels, Axel Witsel legt de lat hoog

Doelman Hendrik Van Crombrugge beleefde dinsdag zijn eerste schooldag als Rode Duivel. Het 26-jarige sluitstuk van Eupen is fier dat hij een uitnodiging bij de nationale ploeg gekregen heeft, en wil de komende dagen vooral ervaring opdoen. “Ik hoop deze selectie te gebruiken als een springplank naar mijn verdere carrière”, verklaarde Van Crombrugge na zijn eerste training in het Belgian Football Center in Tubeke.

Van Crombrugge, een jeugdproduct van Sint-Truiden en Standard, is al jaren de vaste nummer 1 bij Eupen. Ook afgelopen seizoen toonde hij zich weer betrouwbaar, en was hij belangrijk in de vroege redding van de Panda’s. Omdat vaste derde keeper Koen Casteels (dij) out is, riep bondscoach Roberto Martinez de Brabander een eerste maal naast Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Matz Sels op.

“Het is dus inderdaad een beetje een typische eerste schooldag”, vertelde Van Crombrugge. “Ik moet alles wat leren kennen, maar eens op het veld liep het meteen los. Het niveau ligt veel hoger dan bij Eupen, maar ik weet dat de bondscoach in mij gelooft en voel dat ik zelf nog een stapje hoger kan zetten. Ik wil hier deze week veel bijleren, op het veld maar ook ernaast: hoe de toppers zich verzorgen, eten... Ook dat is belangrijk.”

Van Crombrugge kan op heel wat interesse van andere clubs rekenen. Het staat zo goed als vast dat de doelman volgend seizoen Eupen verlaat en andere oorden opzoekt. “Maar ik ben nu bij de Duivels, en concentreer me alleen hierop”, vertelde de keeper, die wel te kennen gaf te willen vertrekken bij Eupen. “Deze selectie is een knappe prestatie als speler van Eupen. Misschien kan het wel een springplank vormen voor mijn verdere carrière. Al ligt alles wat met een transfer te maken heeft in de handen van mijn makelaar. Er zijn enkele clubs in mij geïnteresseerd, maar het is te vroeg om daar meer over te vertellen. Nu wil ik vooral genieten en veel opsteken.”

Axel Witsel: “Gewoon twee keer winnen”

Trouwe krijger Axel Witsel is klaar voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan (zaterdag 8 juni) en Schotland (dinsdag 11 juni) in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. “Het zijn niet meteen de grootste affiches, maar onze opdracht blijft simpel”, vertelde de middenvelder dinsdag in het Belgian Football Center in Tubeke. “We moeten gewoon tweemaal de volle buit pakken.”

Witsel, die met 101 caps alleen Jan Vertonghen (112) voor zich moet dulden, heeft bij de nationale ploeg wat recht te zetten. De middenvelder speelde zijn laatste interland in november vorig jaar - de pijnlijke uitschuiver in de Nations League in Zwitserland (5-2). De eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden, in maart thuis tegen Rusland (3-1) en in Cyprus (0-2), moest hij met een blessure aan zich voorbij laten gaan.

“Nu moeten we gewoon opnieuw twee keer winnen”, vertelde Witsel. “Het is de bedoeling dat we ons zo snel mogelijk plaatsen, want we voelen dat we op het EK nog iets buitengewoons kunnen neerzetten. Het was een lang en slopend seizoen voor mij, met veel wedstrijden, maar ik ben klaar voor het tweeluik. Ik ben er even tussenuit geweest en heb enkele dagen de riem eraf gehaald. Dat deed enorm deugd.”

“Goed dat Thorgan voor Dortmund gekozen heeft”

Witsel versierde vorige zomer, na een sterk WK, een transfer van het Chinese Tianjin Quanjian naar de Duitse topclub Borussia Dortmund. De 30-jarige Rode Duivel verteerde de overgang van de Chinese competitie naar de hoog aangeschreven Bundesliga probleemloos en groeide meteen uit tot vaste waarde in het elftal. Dortmund was lang grote kanshebber op de titel, maar zag in het slot het onvermijdelijke Bayern München over zich springen.

“Dat we naast de titel grepen, is toch wel aangekomen”, vertelde de Luikenaar. “We maakten tot de laatste wedstrijd een kans, maar het lukte toch niet. We kunnen fier terugblikken op onze jaargang, alleen de spreekwoordelijke kers ontbrak. Ook over mijn eigen seizoen ben ik erg tevreden.”

Witsel verwelkomt volgend seizoen Thorgan Hazard bij Dortmund, die overkomt van Borussia Mönchengladbach. “Thorgan had vele aanbiedingen en verschillende teams in Duitsland hadden een oogje op hem, maar het is goed dat hij voor ons gekozen heeft. Ik ben er zeker van dat hij ons veel gaat bijbrengen. Hij voetbalt momenteel met veel vertrouwen.”

“Ik wist al langer dat Kompany naar Anderlecht wilde terugkeren”

De middenvelder ging ook even in op de toekomst van Vincent Kompany. De Brusselaar verlaat Manchester City voor Anderlecht, waar hij voor de op dat niveau ietwat ongewone functie van speler-trainer gaat. “Ik wist al langer dat Vincent met het plan speelde om terug te keren naar Anderlecht, maar het verraste me dat hij het nu al doet. Ik dacht dat hij nog een jaar langer bij City ging blijven. Wat hij gaat doen is een beetje speciaal, maar ik vind het knap dat hij terugkeert naar de club waar hij doorbrak. Hij heeft zeker de kwaliteiten om in die rol te slagen.”

