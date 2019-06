Michel strijdt mee om Europese topjobs

Niet alleen in ons land, ook in de Europese Unie lopen er momenteel onderhandelingen over een nieuw bestuur. En ook daar vallen topjobs te rapen. Vijf vacatures zijn er, waarbij onze premier Charles Michel zich mee in de strijd werpt. Komende vrijdag is hij gastheer voor een informeel diner in Brussel. Hoe groot is de kans dat hij zelf een van de begeerde functies binnenhaalt?