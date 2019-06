Schade en wateroverlast door noodweer in Vlaanderen, vijf lichtgewonden in Brussel

Vanaf 18 uur dinsdagavond is een zwaar onweer over Vlaanderen getrokken, waarbij de provincie West-Vlaanderen het eerst aan de beurt was. Het KMI kondigde dinsdagmiddag code oranje af en waarschuwde voor zware hagel- en regenbuien, en felle rukwinden. Die kwamen er ook. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeerde ook het noodnummer 1722. Veroorzaakt de storm ook bij jou schade over wateroverlast? Stuur de foto’s of video’s naar oproep@nieuwsblad.be.

De onweersbuien verlieten na middernacht ons land richting Nederland en Duitsland. In de nacht van woensdag op donderdag worden echter opnieuw felle onweders verwacht. Die kunnen gepaard gaan met intense neerslag en zware windstoten, waarschuwde het KMI dinsdagavond laat in een weersupdate. In het hele land geldt van woensdag 22 uur tot donderdagochtend 6 uur code geel.

LEES OOK.Moet je stekkers nog uittrekken, mag je douchen en andere vragen over onweer beantwoord (+)

De storm die dinsdag over België trok, ging op diverse plaatsen gepaard met een stevige wind. De hoogst gemeten rukwind in de KMI-stations werd geregistreerd in Schaffen, in de provincie Vlaams-Brabant, en had een snelheid van 104 km/uur, meldt weerman David Dehenauw op Twitter. Het Limburgse Diepenbeek en Dourbes, in de provincie Namen, volgden met rukwinden tot 101 km/uur.

Bij het onweer van dinsdagavond kwam de kust het eerst aan de beurt. In de vooravond trokken donkere wolken over West-Vlaanderen. Het regende hevig en rukwinden zorgden hier en daar voor schade zoals ontwortelde bomen. In Knokke kwam een boom op de rijweg terecht en waaiden borden weg.

Onweer nu het hevigst op grens West- en Oost-Vlaanderen. Trekt nu langzaam Brabant binnen. — Frank Deboosere (@frankdeboosere) 4 juni 2019

In Zillebeke, een deelgemeente van het West-Vlaamse Ieper, heeft het noodweer een straat onder water gezet. De straat ligt in het laagste punt van de dorpskern en is een gevoelig punt voor overstromingen, daarom zijn er momenteel werken aan de gang om dat in de toekomst te vermijden.

Lezer Roos Fraeyeman nam deze foto in Knokke

Nog in Ieper rukte de wind een dikke tak af, die op het wegdek terechtkwam. In Wulvergem, deelgemeente van Heuvelland, krijgen inwoners de volle laag en valt het water met bakken uit de hemel. De brandweer had er de handen vol.

Oostkamp werd getroffen door een windhoos. De kookklas van de Sint-Pietersschool liep onder water. Iets verderop waaiden drie bomen om. Een automobilist kon een aanrijding maar nipt vermijden. De wagen raakte wel beschadigd.

Kluisbergen krijgt er flink van langs met hagel en forse rukwinden -> N — David Dehenauw (@DDehenauw) 4 juni 2019

In het West-Vlaamse Avelgem hield het onweer ook lelijk huis. Hele straten stonden er onder water.

Lezer Shirley Verschoren nam deze foto in Avelgem

Nadien trok het onweer verder het land in en kregen Oost-Vlaanderen en Brabant hun deel. Rukwinden, hevige regen en hagelbollen zorgen lokaal voor grote overlast en schade.

In Oostkamp raakte een auto beschadigd door vallende bomen Foto: Michel Vanneuville

In Rillaar (Vlaams-Brabant) ging een trampoline vliegen door de stormwind. In Zemst sloeg de bliksem in op de kerk. Dat ging volgens omwonenden gepaard met een hevige knal. Er is geen schade aan de kerk, maar in enkele omliggende straten zaten tientallen woningen een tijdje zonder elektriciteit.

In Rillaar ging een trampoline vliegen. Foto: Kristof Van Tricht

Ook in Sint-Pieters-Leeuw langs de Lenniksebaan is de bliksem dinsdagavond ingeslagen op het dak van een woning. Door de slag ontstond er een gat van 50 cm op 50 cm. De hulpdiensten moesten er een tijdelijke herstelling uitvoeren.

Bliksem is ingeslagen in Sint-Pieters-Leeuw Foto: jvi

In Brussel vielen vijf lichtgewonden toen een tent ging vliegen op het dak van winkelcentrum Dockx. Daar was een evenement aan de gang, bevestigt de brandweer. Twee mensen werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht, de anderen werden ter plaatse verzorgd.

Rond 21 uur kwam de provincie Antwerpen aan de beurt. Op een kwartier tijd trok de hemel helemaal dicht en begon het te waaien en te bliksemen. Maar zware rukwinden of hagelbuien bleven uit boven het centrum van Antwerpen.

In het Antwerpse Nijlen is dinsdagavond brand uitgebroken aan de daken van twee woningen als gevolg van een blikseminslag. Dat zegt de Hulpverleningszone Rivierenland. Het vuur zette zich onder de dakpannen, maar de brandweer kon het toch relatief snel onder controle krijgen. Er is wel de nodige (water)schade aan de twee woningen, maar er vielen geen gewonden.

De hevige onweersbuien met felle rukwinden hebben in Limburg vooral bomen doen omwaaien, met ook hinder op het spoor tot gevolg.

Op de spoorlijn tussen Tongeren en Bilzen viel een boom op de sporen. Ook tussen Hasselt en Zolder was het treinverkeer onderbroken door bomen op de sporen.

In de nacht van dinsdag op woensdag waren er rond 1.30 uur nog steeds enkele spoorlijnen geblokkeerd. Onder andere op de lijn tussen Mol en Hasselt ligt het treinverkeer in beide richtingen stil. Ook tussen Mol en Lommel en tussen Bilzen en Tongeren is geen treinverkeer mogelijk, zegt woordvoerder Thomas Baeken van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

De trein die op lijn 36 tussen Landen en Leuven wegens takken in de bovenleiding geblokkeerd stond, is met 108 minuten vertraging weer kunnen vertrekken. De takken zijn verwijderd, maar er worden ter plaatse nog controles en herstellingen uitgevoerd waardoor ook hier nog geen treinen kunnen rijden. Op lijn 35 tussen Schulen en Diest is één spoor vrij. Dat is eveneens het geval op lijn 21 tussen Hasselt en Genk.

Het noodweer heeft al bij al een serieuze impact gehad en er wordt nu bekeken hoe groot de schade is. Mogelijk is er ook woensdagochtend nog hinder voor het treinverkeer, aldus Infrabel. “Onze mensen gaan de rest van de nacht bomen en takken verwijderen, controles doen en herstellingen uitvoeren”, meldt Baeken. Hij voegt er aan toe dat drie treinen, die met schade geblokkeerd staan, weggetrokken zullen moeten worden. Gewonden zijn er niet gevallen. De reizigers die als gevolg van de problemen op het spoor gestrand waren, zijn zo goed als allemaal geëvacueerd.

Nog meer problemen in Limburg

Burgemeester Jan Dalemans van Hechtel-Eksel waarschuwde zijn inwoners dinsdagavond voor bomen op de rijbaan op onder meer de Kamperbaan en de Eikelbosstraat. Ook de regio van Beringen kreeg zijn deel van de stormschade te verwerken. De Koolmijnlaan lag bezaaid met takken en bomen.

Een feesttent ging de lucht in en kwam op elektriciteitskabels terecht, waardoor de buurt zonder elektriciteit kwam te zitten. Op de Katermeerstraat belandde een boom op de weg. Ook de infrastructuur van de tennisclub van Paal liep averij op. De storm spaarde evenmin burgemeester Wim Dries (CD&V) van Genk. “Bij mij thuis zijn twee grote eiken op ons dak beland. Aan de oprit is een grote eik omgevallen. Er is in onze straat ook heel wat stormschade aan het elektriciteitsnet”, postte Dries dinsdagavond op zijn Facebookpagina. Zijn gezin bleef ongedeerd.

Voorts gingen in Zuid-Limburg dakpannen waaien, werden trampolines en reclamepanelen verplaatst. De ploegen van de politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en de brandweer waren dinsdagavond volop bezig met de stormschade op te meten. Het ging vooral om takken en bomen op de rijweg.

In Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen) waaide een boom in het park van het cultuurcentrum langs de Koninginnelaan om en versperde de rijbaan. Op de winkelstraat Pauwengraaf gingen parasols van een horecazaak waaien. Gelukkig werd niets of niemand geraakt. Burgemeester Els Robeysn (SP.A) van Wellen waarschuwde haar inwoners voor elektriciteitskabels op de Steenweg naar Borgloon en op de Steenweg naar Vrolingen. De mensen van technische diensten rukten uit om signalisatie te plaatsen.

Ook in Wallonië hield het onweer lelijk huis. In de buurt van Doornik en op veel andere plaatsen vielen hagelbollen van enkele centimeters groot. Er waaiden ook bomen af en er werden daken beschadigd.