Kritisch Twitteraccount over ‘Schild en Vrienden’ verwijderd na doodsbedreigingen

Het is feest in de extreemrechtse krochten van het internet. “Schuld & Vrienden”, een Twitteraccount dat zich kritisch uitlaat over het extreemrechtse ‘Schild & Vrienden’, bestaat niet meer. S.V, een assistent en doctoraatsonderzoeker aan de UGent, en tevens bezieler van het antifascistische Twitteraccount, heeft de pagina verwijderd nadat zijn persoonlijke gegevens online te grabbel werden gegooid.

De jongeman in kwestie wordt overspoeld met haatberichten en doodsbedreigingen. “Wanneer de tijd komt, zal je weten wie je zielige bestaan tot een einde heeft laten komen”, klinkt het in één zo’n bericht. Op diverse fora valt bovendien te lezen hoe gebruikers nauwgezet speuren naar details over S.V.’s persoonlijke leven. “Hey ridders, wie heeft een e-mail en gsm-nummer van de patser?” vraagt gebruiker ‘De Vlaamse Trump’ aan zijn “collega’s” op internetforum 4chan.

IP-adres achterhaald

Om S.V. op te sporen, hanteerden de extreemrechtse trollen verschillende methodes. Zo achterhaalden ze een deel van zijn telefoonnummer, analyseerden ze zijn woordgebruik, en traceerden ze het IP-adres van de Twitterpagina naar de straat waar S.V. werkt. De grootste aanwijzing heeft S.V. per abuis zelf meegegeven: in een van zijn posts kon men zijn Facebook-profielfoto zien. Ter bescherming heeft S.V. zijn persoonlijke sociale mediaprofielen intussen verwijderd, maar daar wordt enkel mee gelachen. “Te laat”, klinkt het op 4chan.

Ook Dries Van Langenhove, oprichter van het extreemrechtse Schild & Vrienden, verspreidt gretig de naam en beeltenis van S.V.. Van Langenhove beweert dat S.V. zijn positie als assistent bij de UGent misbruikte om persoonlijke gegevens te ontfutselen van Schild & Vrienden-leden, maar S.V. ontkent dat. De bewering dat S.V. een docent is aan de UGent, die ook werd overgenomen door Sceptr, is overigens niet correct. Zelf wenst S.V. niet te reageren.