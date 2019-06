Hoe laat stierf het slachtoffer? De vraag die niemand precies kan beantwoorden

Het is niet duidelijk wanneer Marc Dellea in 2014 in zijn appartement bezweken is aan een kogel door het hoofd. En dus staat het ook niet vast of de verdachten van de moord, het koppel Christian Van Eyken en Sylvia Boigelot, op datzelfde ogenblik op de plaats delict aanwezig waren. Is er voldoende twijfel om hen vrij te spreken?