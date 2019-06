Kat van Downing Street 10 ontmoet “het beest” van Trump

Voor de Trumps is het vandaag de tweede dag van hun staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. En dat lieten ze niet ongemerkt voorbijgaan. De Amerikaanse president kwam in een gigantische gepantserde limousine aan bij Downing Street 10. Maar het was toch iemand anders die met alle aandacht ging lopen.

Op de tweede dag van hun staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk hadden Trump en zijn vrouw Melania een afspraak met de Britse premier Theresa May. Ze reden daarvoor samen in een speciaal gepantserde wagen, bijgenaamd The Beast, naar de ambtswoning van de premier op Downing Street 10. Die beveiligde limousine en zijn volledige entourage – zo’n 1000 man – kost de Amerikaanse belastingbetaler meer dan 45 miljoen euro. Al die drukte werd Larry, de bekende kat van Downing Street 10, een beetje te veel. Hij zocht rust onder de gigantische wagen waarin Trump kwam aanrijden. En trok zo alle blikken naar zich.

(Lees verder onder de video)

Video: Ruplty

Het is trouwens niet de eerste keer dat Larry met alle aandacht gaat lopen. In november 2018, toen de Britse kabinetsleden aankwamen op Downing Street 10 om de Brexit te bespreken, zat Larry een hele tijd voor een gesloten deur. Hij moest de hulp inschakelen van de bewakingsagent die even op de deur klopte voor hem.