Straaljager stort neer in loods: dashcam filmt hoe piloot schietstoel gebruikt

In de Amerikaanse staat Californië is begin mei een straaljager neergestort in een loods nadat het toestel met technische problemen te maken kreeg. Eén persoon raakte daarbij gewond. De piloot kon net op tijd zijn schietstoel gebruiken en bleef ongedeerd. Een bestuurder die op de snelweg reed waarboven het gevechtsvliegtuig in de problemen kwam, kon het filmen met zijn dashcam.