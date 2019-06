Soldaatje spelen om oorlog nooit meer te vergeten

Morgen is het 6 juni. 75 jaar geleden was die dag ‘The Day of Days’, D-day. De dag waarop de Amerikanen, Britten en Canadezen massaal landden aan de kust van Normandië. Daar massaal sneuvelden maar wonnen, en zo begonnen aan de bevrijding van Europa. De viering van die 75ste verjaardag is een groot feest. “Fransen, Zwitsers, Engelsen, Amerikanen, Duitsers, Italianen, Tsjechen: allemaal verkleed als een soldaat van toen. Het ultieme eerbetoon.”