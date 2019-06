Vrouwen protesteren tegen verplichting van hoge hakken op het werk

Bijna 20.000 Japanse vrouwen tekenden een petitie tegen hoge hakken op het werk. De petitie is een initiatief van Yumi Ishikawa, die klaagde over pijnlijke voeten omdat ze op haar job bij een begrafenisondernemer altijd hoge hakken moet dragen. Ze doopte de campagne KuToo. Een verwijzing naar #MeToo én een woordspelletje: kutsu in het Japans betekent schoen, kutsuu betekent pijn.

Yumi Ishikawa ging dinsdagmorgen haar petitie afgeven aan de minister van Arbeid. Die was zeer verrast: “Ik had nog nooit over dit probleem gehoord.” Ook in Groot-Brittannië liep al een campagne tegen hoge hakken op het werk. Daar ging Nicola Thorp als eerste in het verweer tegen de dresscode bij auditkantoor PWC. In 2017 schrapte een Canadese provincie hoge hakken als vereiste voor de vrouwelijke ambtenaren.