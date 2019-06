COMMENTAAR. “Vlaams Belang vond de gesprekken met Bart De Wever interessant. Het lijkt toch op een slecht geënsceneerde vrijage”

Vlaams Belang mocht gisteren opnieuw op audiëntie bij Bart De Wever. Na afloop bleek het volgens Tom Van Grieken en co. inhoudelijk interessant, getuigend van vertrouwen en gooi nog maar wat positiefs op. De partij moet niets geleerd worden over het politieke spel. Ze weet haar moment te grijpen om zich als een serieuze en constructieve partij voor te stellen. Ze weet tegelijkertijd ook dat de kans uiterst miniem, of vermoedelijk onbestaande is, dat Bart De Wever haar aan boord van een volgende Vlaamse regering hijst.