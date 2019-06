Steeds meer inwoners communiceren via sociale media met hun gemeente

Nooit eerder werden zo veel vragen gesteld via sociale media aan de verschillende gemeenten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in samenwerking met Socialemediaburo.be. Bijna alle Vlaamse steden en gemeenten zijn intussen actief op sociale media. Ze communiceren op die manier vooral over de dienstverlening en doen er aan crisiscommunicatie. Ook zowat 70 procent van de inwoners is actief op Facebook. Voor hen is dat medium stilaan een nieuw gemeenteloket: maar liefst negen op de tien gemeenten krijgen vandaag vragen van inwoners via sociale media, de helft krijgt zo ook klachten doorgespeeld. De gemeenten denken daar voorlopig anders over. Het ontbreekt hen aan middelen om voluit die kaart te trekken, zo leert de enquête.

Zes op de tien gemeenten krijgt vandaag meer privéberichten van burgers via Messenger en WhatsApp. In Nederland zullen tegen eind dit jaar maar liefst zeven op de tien gemeenten actief zijn op WhatsApp, maar zo’n vaart loopt het voorlopig niet in ons land. Amper 7 procent van de gemeenten heeft al een infolijn via WhatsApp, 61 procent overweegt het momenteel zelfs niet.

“Het is aan het management om de gemeentediensten te stimuleren om sociale media in het dagelijkse werk in te zetten”, zegt Mieck Vos, algemeen directeur van de VVSG. “Dat kan natuurlijk niet zonder ruimte voor trainingen van collega’s en het beschikbaar stellen van zaken als smartphone, tablets en andere tools.”