Sam Bettens getuigt over “gênante tussenfase” van zijn transitie: “Ben ik wel transgender genoeg?”

De zanger van de Belgische band K’s Choice kondigde niet zo lang geleden aan dat hij de transitie is begonnen om man te worden. De tussenfase brengt volgens Sam Bettens wel enkele “glorieuze gênante momenten” met zich mee. Dat vertelt de zanger - die vroeger als Sarah door het leven ging - in zijn vlog op Youtube, waar hij zich afvraagt of hij “wel transgender genoeg” is.

Sam houdt zijn fans en volgers wekelijks op de hoogte van zijn transitie via een YouTube-kanaal. De zanger plaatste op 1 juni een tweede getuigenis van de transitie die hij momenteel doormaakt. “Ik heb me geout, en de kinderen noemen me zowel ‘dad’ als ‘momma’. Ik neem testosteron, maar kan met moeite de vrouwengewichten aan tijdens de crossfit”, vertelt hij vanuit het zonovergoten Los Angeles, zijn thuisbasis.

Vrienden noemen hem ‘Sam’, maar verwijzen nog naar hem als ‘she’. “Ik ben ook bang dat mijn stem zal veranderen, en dat ik plots een telefoontje van het circus zal krijgen”, klinkt het nog met een knipoog. De transitie levert ook nog enkele problemen op waar je niet onmiddellijk aan zou denken. Zoals het vliegtuig nemen. “Zal een agente me fouilleren, of wordt het de man? Moet ik er iets van zeggen? Laat ik hem mijn inbind-beha aanraken zonder hem te waarschuwen? Toffe tijden”, getuigt Sam op YouTube.

“Productief en gelukkig”

Sam gebruikt de wekelijkse vlogs ook om een rolmodel te worden voor de transgemeenschap en besefte als snel dat hij graag die rol wil spelen: “Ik wil transgender zijn normaler maken. Ik heb zelf ongelooflijk hard een rolmodel nodig gehad.” Sam vond enkele transseksuele mannen online en hing naar eigen zeggen aan hun lippen. “Ik wou alles weten en alles ervaren, en zien dat zij productief en gelukkig oogden. Dat het iets heel normaals kan zijn. Ik kan me dan ook voorstellen dat veel Vlaamse en Belgische jongeren in België ook zo iemand nodig hebben.”

Sam geeft daarom ook informatie mee in zijn vlog en in het bijschrift van de video, zodat andere mensen die zich als transgender identificeren iemand kunnen vinden om mee te praten. “Ook voor personen die niet transgender zijn en zich vragen stellen, kan het nuttig zijn”, klinkt het nog.