Rode Duivels voor het eerst dit jaar met typeploeg

Van de 28 geselecteerde Rode Duivels kwamen er gisteren 26 op het oefenterrein. Origi, de held van de Champions League-finale, was echter snel weer weg. Alderweireld en Vertonghen, ook actief in de CL-finale, maar in het verliezende kamp bij Tottenham, trainden niet met de groep. Voor de rest waren ze er allemaal, ook Kompany, Eden Hazard en De Bruyne. Voor die laatste is het de eerste keer dit seizoen dat hij een interland zal spelen.