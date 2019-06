Gert Verheyen zegt nee tegen Club Brugge, kans voor Timmy Simons?

Gert Verheyen (48) bedankt voor het aanbod om assistent te worden van Philippe Clement bij Club Brugge. Hij gaat opnieuw aan de slag als analist bij Proximus en Sporza. Dat opent perspectieven voor Timmy ­Simons om te blijven bij Club.

Gert Verheyen ruilt de kleedkamer opnieuw voor de tv-studio. Na een seizoen als hoofdtrainer bij KV Oostende, teleurstellend geëindigd in een ontslag, leek de gewezen Rode Duivel een doorstart te nemen als assistent bij Club Brugge. De nieuwe trainer Philippe Clement had Verheyen graag bij zijn team gehad, maar in een pers­mededeling van Sporza en Proximus bedankte die voor de eer.

Verheyen staat erom bekend zijn carrière­beslissingen welover­wogen te nemen. Hij wil honderd procent in een project geloven en gewaardeerd worden in zijn job. In de tv-wereld heeft hij die waardering.

Kans voor Simons?

De njet van Gert Verheyen opent nu een kans voor andere assistenten. Timmy Simons, wiens contract bij Club ten einde liep, komt opnieuw in beeld als mogelijke assistent. Hoofdtrainer Clement had eerder aangegeven dat hij niet met een “vriendenclubje” van oud-spelers aan de slag wilde gaan, maar dat risico is door het afhaken van Verheyen verkleind. Club beschikt over een optie om het contract van Simons te verlengen en is nog steeds in gesprek met de Vlaams-Brabander.