Ook Chef voetbal Ludo Vandewalle: “TV-kijkende voetballiefhebbers kunnen alleen blij zijn met keuze van Gert Verheyen”

Gert Verheyen kiest ervoor om opnieuw analist te worden in plaats van assistent-trainer van Philippe Clement bij Club Brugge. Een verrassing van formaat, want dik een jaar geleden zei Verheyen het analistenschap vaarwel om hoofdtrainer te worden bij KV Oostende, een job waar hij na vijf jaar als jeugdcoach bij de Belgische voetbalbond helemaal klaar voor leek. De uiterst zinnige teksten die hij in de tv-studio’s debiteerde, zouden in de kleedkamer voor een spelersgroep tot grote successen moeten leiden.