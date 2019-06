Daarom trainde Romelu Lukaku ondanks 28 graden in lange broek

Romelu Lukaku speelde op 28 april zijn laatste wedstrijd bij Manchester United. De 26-jarige spits viel toen uit met een blessure en het was de vraag of hij fit zou geraken voor deze twee interlands. Dat is gelukt maar de aanvaller wil blijkbaar nog geen risico nemen op spierblessures. Wellicht daarom trainde hij gisteren, ondanks een temperatuur van 28 graden, als enige van de selectie met een lange broek.