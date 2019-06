Anderlecht-aanvaller Dimata nog op krukken: “Hoop op terugkeer in september, oktober”

Landry Dimata (21) is bijna verlost van zijn krukken na de knieoperatie die hij tijdens de play-offs onderging. Maandagavond kwam de aanvaller van Anderlecht de beloftenploeg aanmoedigen tijdens hun oefenwedstrijd in Le Mans.

“Normaal gezien mag ik de kruk al laten, maar ik heb nog een beetje pijn”, zegt Dimata. “Het was voorzien dat ik zes weken met krukken moest lopen. Daarom dat ik er nog enkele dagen van profiteer om ze te gebruiken. De revalidatie gaat goed, maar ik weet niet wanneer ik terug zal zijn. September, oktober, daar hoop ik wel op. Misschien was ik beter vroeger onder het mes gegaan, maar er waren verschillende visies en diagnoses, wat het complexer maakte. Je leert altijd bij, hé. Het was alleszins superbelangrijk voor mij dat ik de jongens hier nog even kon zien. Ik zal tijdens het EK niet ter plekke kunnen zijn, omdat ik op dat moment in een kritieke fase van mijn revalidatie zit. En ik was nu in de buurt. (lacht) Of toch niet echt: ik zit in Parijs, wat nog twee uur rijden was.”

De revalidatie van de 21-jarige spits zal ook gevolgd worden door Kompany, voor wie hij lof over had. “Hij zal iedereen, zeker de jongeren, een boost geven. De Belgische competitie is het niet gewoon om een speler van die status te hebben en wij bij Anderlecht hebben dan nog het geluk met hem te spelen. Hij zal mij wel doen bewegen op training, ja. (lacht) Maar ik hem ook, hoor, maak je geen zorgen.”