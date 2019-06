Djenepo voor 12 miljoen naar Premier League: middenvelder doet Luikse kassa (alweer) rinkelen

Zonder ongelukken wordt de miljoenentransfer van Moussa Djenepo (20) naar Southampton vandaag afgerond. Standard strijkt niet de gehoopte recordsom van 23 miljoen euro op voor de Malinese vleugelspits, maar ontvangt toch een bedrag van om en bij de 12 miljoen, dat door bonussen kan oplopen tot 15 miljoen.

Het zijn gouden transfertijden voor de clubs in de Jupiler Pro League. Gisteren raakte bekend dat Osimhen wellicht voor 15 miljoen euro wordt verkocht aan Atalanta, vandaag rinkelt de kassa in Luik. Want na de verkoop van Razvan Marin aan Ajax voor 12 miljoen nadert de langverwachte transfer van Moussa Djenepo naar Engeland vandaag in principe zijn ontknoping. Begin vorige maand lekte uit dat South­ampton, de nummer zestien van de Premier League, bereid was ver te gaan voor de Malinese Voetballer van het Jaar. Een recordbedrag van 23 miljoen euro deed de ronde, maar Standard ging na lang onderhandelen akkoord met minder.

De Rouches en The Saints zijn het eens over een transfersom van circa 12 miljoen euro. Een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot zo’n 15 miljoen euro. Daarenboven dwong Standard nog een doorverkooppercentage af.

Gekocht voor 50.000 euro

Hoe dan ook, Standard doet met de verkoop van Djenepo een gouden zaak. In januari 2017 kwam de jonge aanvaller op huurbasis over van ­Yeelen Olympique, een ploeg uit zijn thuisland. Zes maanden later werd de aankoopoptie ter waarde van 50.000 euro gelicht.

Djenepo legt vandaag zijn medische testen af in Parijs. Doorstaat hij die, dan staat niets zijn overgang naar South­ampton nog in de weg. In Engeland ligt een contract voor vijf seizoenen klaar voor de snelle dribbelaar, die dit seizoen helemaal doorbrak in Luik. In 32 competitiewedstrijden scoorde hij acht keer en gaf hij vijf assists.

Maar met name in de Europa League maakte Djenepo indruk. Zo scoorde hij zowel in het thuis- als het uitduel tegen het Spaanse Sevilla en tekende hij tegen Akhisar voor de winnende treffer. Deze zomer is hij met de nationale ploeg van Mali te bewonderen op de Afrika Cup (21 juni - 19 juli) in Egypte.