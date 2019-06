CLUBNIEUWS. Charleroi hoopt op Hein Vanhaezebrouck, Club Brugge heeft plan B voor stadion

Charleroi is (net als Cercle Brugge) nog op zoek naar een nieuwe coach: de Karolingers zetten alles op alles om Hein Vanhaezebrouck binnen te halen als opvolger van Felice Mazzu. Club Brugge heeft al een nieuwe coach maar wil een nieuw stadion: blauw-zwart heeft echter een plan B. Tubeke wil dan weer KV Mechelen via het BAS alsnog naar de amateurklasse verwijzen. Uw clubnieuws van de dag.

Charleroi hoopt op Vanhaezebrouck

Charleroi zet alles op alles om Hein Vanhaezebrouck binnen te halen als opvolger van Felice Mazzu. De 55-jarige West-Vlaming zit zonder club sinds zijn ontslag bij Anderlecht in december. Charleroi zou de transferopbrengst van Victor Osimhen (voor 15 miljoen euro op weg naar Atalanta) gebruiken om de deal rond te krijgen.

Ook Luka Elsner (Union) en ex-speler Drazen Brncic (nu trainer bij RWDM) zijn in beeld, maar Vanhaezebrouck staat bovenaan het verlanglijstje. De link tussen beide is niet ver te zoeken. Vanhaezebroucks makelaar is Mogi Bayat, de broer van Charleroi-directeur Medhi. Door zijn nauwe band met de Bayats zou Vanhaezebrouck sportief heel wat in de pap te brokken hebben, maar het is maar de vraag of hij zichzelf aan het werk ziet bij een club met een kleiner budget.

Charleroi hoopt echter dat het met Vanhaezebrouck de stap kan zetten van een subtopper naar een topzesclub – net zoals Vanhaezebrouck met Gent deed. Een mogelijkheid zou zijn dat Vanhaezebrouck één seizoen blijft om zijn carrière te herlanceren en in tussentijd Charleroi op een profes­sionelere leest kan schoeien. (bla)

Club Brugge heeft plan B voor stadion: op grens van Knokke-Heist en Damme

Club Brugge heeft twee alternatieven voor het huidige plan om langs de Blankenbergse Steenweg een nieuw stadion voor zo’n 40.000 toeschouwers te bouwen. Eén daarvan is een voetbaltempel langs de binnenkant van de A11 op de grens van Knokke-Heist en Damme, op een boogscheut van het nieuwe oefencentrum in Westkapelle.

Foto: rr

De eerste contacten en ideeën werden daarvoor al uitgewisseld. Club kreeg al in 2017 groen licht van de Vlaamse regering voor de bouw van een nieuw stadion langs de Blankenbergse Steenweg, maar de plannen kregen nog forse tegenwind uit verschillende hoeken. Onder anderen Antwerp-voorzitter Paul Gheysens, tevens topman van Ghelamco, vecht de onteigening van zijn grond daar aan. Op korte termijn zou de Raad van State zich over het dossier moeten uitspreken, maar Club wil zijn lot dus niet verbinden aan die ene uitspraak en denkt al verder.

In april bevestigde voorzitter Bart Verhaeghe al dat Club Brugge nieuwe pistes onderzocht. De link met Knokke-Heist is niet vreemd: blauw-zwart werkte al prima samen met de gemeente voor de bouw van het nieuwe Belfius Basecamp. Club Brugge geeft momenteel wel nog absoluut prioriteit aan het plan langs de Blankenbergse Steenweg. Als dat project een zegen krijgt, moet het wel nog een bouwaanvraag indienen bij de stad Brugge. Indien de Raad van State de plannen naar de prullenmand verwijst, kan het plan in Knokke-Heist en Damme in stroomversnelling komen.(jve, lvdw)

Tubeke wil Mechelen via BAS naar amateurklasse verwijzen

Na Lokeren stapt ook Tubeke naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in de zaak naar matchfixing van vorig seizoen. De club uit 1B heeft een opvallende eis: het vindt de straf voor KV Mechelen – geen promotie naar 1A en twaalf puntenaftrek volgend seizoen – te licht.

Tubeke degradeerde dit seizoen zelf uit 1B, maar wil nu dat KV Mechelen naar de amateurklasse wordt verwezen, zodat de Waals-Brabanders hun plaats in 1B kunnen behouden. Dat is erg opvallend, want de spelers en trainers van Tubeke worden al maanden niet betaald. Sommigen wachten zelfs al sinds februari op hun loon en stuurden brieven naar spelersvakbond Sporta om hun vrijheid te bekomen. De club zegt dat ze gewoon op geld wacht van de Ko­reaanse eigenaars. (jug)

Het nieuwe leven van Kompany: pendelen tussen Anderlecht en Duivels

Het wordt binnenkort vaste kost voor Vincent Kompany, die speler-trainer wordt bij Anderlecht en ook met de Rode Duivels naar het EK wil. Maandag ging hij langs op zijn nieuwe werkplek in Neerpede, het oefencomplex van Anderlecht, en poseerde hij er met Anderlecht-manager Michael Verschueren. Gisteren meldde hij zich dan weer in Tubeke voor de eerste training met de Rode Duivels voor de interland tegen Kazachstan en Schotland.(vdm)

Foto: Photo News

Anderlecht werkt samen met... Oudenaarde

Anderlecht heeft een samenwerkingsovereenkomst met KSV Oudenaarde afgesloten. Beide clubs gaan samenwerken op het niveau van de jeugd. Ook met Tongeren en Berchem heeft RSCA zo’n overeenkomst.

AA Gent test ook Nige­riaanse rechtsachter

Vandaag wordt de overgang van de Limburgse flankverdediger Alessio Castro-Montes van Eupen naar Gent offi­cieel bekendgemaakt. Het gaat om een contract van drie jaar en een transfersom van zo’n 1,2 miljoen euro.

De 21-jarige Nige­riaanse rechtsachter Reuben Yem (Trencin) is voor tests in Gent. Twee jaar geleden kwam hij al, maar werd hij te licht bevonden. Gent wil weten hoe hij zich ontwikkeld heeft. (vdm, bfa, svc)