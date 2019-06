“Blijf nog even, dan sluiten we een deal”

Trump: “Ik zie geen betogers”

“We hebben altijd een speciale relatie gehad”, zei de Britse premier Theresa May tijdens een gezamenlijke persconferentie met president Trump op de tweede dag van zijn staatsbezoek. “We zijn al lang partners en zijn elkaars grootste investeerders.” Ook de Amerikaanse president ging daarmee akkoord, maar ging naar gewoonte een stapje verder en beschreef de relatie tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk als “het grootste bondgenootschap ter wereld”. Daarom is een goed handelsakkoord erg belangrijk volgens hem. “De VS staat open voor een fenomenale deal als het VK de Europese Unie verlaat. Er is een enorm potentieel. Zo’n deal kan de handel tussen onze landen verdubbelen tot verdrievoudigen.”Zo’n handelsdeal ziet May ook wel zitten, maar zij bleef kalm en wilde niet op de zaken vooruitlopen. “Van zodra we de EU verlaten hebben, zullen we kunnen doen wat we vandaag besproken hebben.”

“EU voor de rechter”

En dat klinkt Trump als muziek in de oren. Dat hij een grote Brexit-voorstander is, liet hij tijdens de persconferentie nog maar eens uitschijnen. “Het zal gebeuren en het moet ook gebeuren. Ik zou de EU voor de rechter hebben gedaagd en misschien een schikking getroffen hebben. Maar May is waarschijnlijk een betere onderhandelaar dan ik”, zei hij. Hij had enkel lovende woorden over hoe de Britse premier – die twee weken geleden haar ontslag aankondigde – de onderhandelingen voor de Brexit aangepakt heeft. Eerder op de dag had hij nog tegen May gezegd dat ze beter nog wat langer zou blijven.“Stick around. Let’s do this deal.”Een reporter van de Britse krant The Times zag zijn kans om tijdens de persconferentie dat voorstel nog eens aan de Britse premier voor te leggen, maar dat lachte ze snel weg. “Ik ben een vrouw van mijn woord, maar goed geprobeerd.”