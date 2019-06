Washington, Londen en Oslo hekelen vervroegde verkiezingen Soedan

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen veroordelen de vervroegde verkiezingen in Soedan, die de militaire overgangsraad heeft aangekondigd. De aankondiging komt er vlak nadat de ordediensten de al weken durende vreedzame sit-in voor het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad Khartoem uiteendreven. Zeker veertig mensen kwamen daarbij om het leven.

“Het Soedanese volk verdient een vreedzame overgang onder leiding van burgers die de voorwaarden kunnen stellen voor vrije en eerlijke verkiezingen, in plaats van overhaaste verkiezingen te houden”, verklaren de landen in een gemeenschappelijke mededeling.

Maandag kwamen zeker veertig mensen om toen de ordediensten de sit-in voor het hoofdkwartier van het leger uiteendreven. “Met deze aanval brengt de militaire overgangsraad het overgangs- en vredesproces in Soedan gevaar”, aldus Washington, Londen en Oslo. “We vragen dat de macht wordt overgedragen aan een burgerregering, wat ook het Soedanese volk eist.”

Overeenkomst geannuleerd

De militaire overgangsraad kondigde dinsdag aan dat ze de maatregelen die overeengekomen waren met de protestbeweging annuleert en dat er binnen negen maanden nieuwe verkiezingen komen.

De militairen grepen op 11 april de macht nadat president Omar al-Bashir werd afgezet. De bevolking protesteerde toen al maanden tegen het autoritaire regime. Er werden gesprekken gestart tussen de betogers en het leger over de vorming van een soevereine raad die drie jaar lang de overgang naar verkiezingen en de machtsoverdracht naar een burgerbestuur moest begeleiden. Die onderhandelingen mislukten echter op 20 mei, en sindsdien voerde het leger de druk op de protestbeweging op, met als triest hoogtepunt het bloedbad van maandag.

Veroordeling geweld tegengehouden

De VN-Veiligheidsraad is dinsdag achter gesloten deuren bijeengekomen om de situatie in Soedan te bespreken. “Nu oproepen tot vervroegde verkiezingen is de democratie ontkennen”, stelde Christoph Heusgen, de Duitse ambassadeur bij de Verenigde Naties, voor de bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst heeft China, met steun van Rusland, een tekst tegengehouden die de moord op burgers in Soedan veroordeelt en oproept om het geweld onmiddellijk te stoppen. Dat stellen diplomaten.

Bij de vergadering achter gesloten deuren lieten het Verenigd Koninkrijk en Duitsland een mededeling rondgaan waarin opgeroepen wordt dat de militaire overgangsraad in Soedan en de manifestanten “samen blijven werken aan een consensuele oplossing voor de crisis”.

China verwierp die tekst en Rusland stond erop dat er gewacht werd op een antwoord van de Afrikaanse Unie, verklaarden diplomaten aan AFP. Volgens de Russische ambassadeur bij de VN, Dmitry Polyanskiy, was de tekst “onevenwichtig”. Hij roept op om “zeer voorzichtig te zijn in deze situatie”.

De bijeenkomst gebeurde op vraag van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. VN-gezant Nicholas Haysom, die samen met de Afrikaanse Unie aan een oplossing voor de crisis werkt, werd er gehoord. Haysom verklaarde aan de pers dat hij de moed nog niet verloren heeft.

Woensdag is er een vergadering van de Vredes- en Veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie gepland.