Familielid verdronken meisje (7): “Er valt de ouders niets te verwijten”

Zemst / Schaarbeek -

Een familielid van het zevenjarig meisje dat afgelopen weekend verdronk in een zwemvijver in Hofstade vraagt om de negatieve reacties op sociale media te stoppen: “Ze hebben al genoeg verdriet, de mama is er kapot van als ze leest dat mensen haar beschuldigen.” Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws.