Club Brugge heeft plan B voor stadion

Cub Brugge heeft twee alternatieven voor het huidige plan om langs de Blankenbergse Steenweg een nieuw stadion voor zo’n 40.000 toeschouwers te bouwen. Eén daarvan is een voetbaltempel langs de binnenkant van de A11 op de grens van Knokke-Heist en Damme, op een boogscheut van het nieuwe oefencentrum in Westkapelle.

De eerste contacten en ideeën werden daarvoor al uitgewisseld. Club kreeg al in 2017 groen licht van de Vlaamse regering voor de bouw van een nieuw stadion langs de Blankenbergse Steenweg, maar de plannen kregen nog forse tegenwind uit verschillende hoeken. Onder anderen Antwerp-voorzitter Paul Gheysens, tevens topman van Ghelamco, vecht de onteigening van zijn grond daar aan. Op korte termijn zou de Raad van State zich over het dossier moeten uitspreken, maar Club wil zijn lot dus niet verbinden aan die ene uitspraak en denkt al verder.

In april bevestigde voorzitter Bart Verhaeghe al dat Club Brugge nieuwe pistes onderzocht. De link met Knokke-Heist is niet vreemd: blauw-zwart werkte al prima samen met de gemeente voor de bouw van het nieuwe Belfius Basecamp. Club Brugge geeft momenteel wel nog absoluut prioriteit aan het plan langs de Blankenbergse Steenweg. Als dat project een zegen krijgt, moet het wel nog een bouwaanvraag indienen bij de stad Brugge. Indien de Raad van State de plannen naar de prullenmand verwijst, kan het plan in Knokke-Heist en Damme in stroomversnelling komen.