Dodental na gewelddadig uiteendrijven sit-in opgelopen tot 60 in Soedan

Na het gewelddadig uiteendrijven van een vreedzame sit-in voor het hoofdkwartier van het leger in de Soedanese hoofdstad Khartoem is het dodental opgelopen tot 60. Dat heeft een dokterscomité woensdag op Facebook laten weten. Er vielen ook meer dan 300 gewonden.

Precieze cijfers over het aantal slachtoffers zijn moeilijk te achterhalen. De communicatie met ziekenhuizen verloopt moeilijk omdat er in grote delen van Soedan geen internet is.

Ordediensten dreven een al weken durende sit-in in Khartoem maandag gewelddadig uiteen. De sit-in droeg in grote mate bij tot de van val van dictator Omar al-Bashir in april. Het leger en de oppositie startten daarop gesprekken over de vorming van een overgangsregering, maar die onderhandelingen sprongen onlangs af. Na het geweld van maandag verklaarde de militaire overgangsraad de gesprekken voor afgesloten, schortte de toegevingen aan de oppositie op en riep vervroegde verkiezingen uit.

