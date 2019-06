GERUCHTEN. Italiaanse strijd voor Lukaku, Lyon zet Real Madrid een hak en zeven spelers mogen weg bij Barcelona

Romelu Lukaku staat in het oog van de geruchtenstorm, alweer. De Rode Duivel mag bij een goed bod vertrekken bij Manchester United en kan op interesse rekenen uit Italië. Hij haalt woensdag zelfs de voorpagina van La Gazzetta dello Sport.

Jawel, de bekende roze sportkrant pakt uit met het nieuws dat naast Inter ook Napoli zijn zinnen heeft gezet op de komst van ‘Big Rom’. De club van Dries Mertens zou Romelu Lukaku een jaarsalaris van 10 miljoen euro willen aanbieden, wat hoger zou zijn dan dat van Inter. Dat komt door een nieuwe maatregel in Italië om buitenlandse investeringen aan te moedigen. Daarbij krijgt men in het noorden 70 procent korting, maar in het zuiden 90 procent.

De Gazzetta zegt er wel ineens bij dat er bij Napoli altijd één probleem als een donderwolk boven elke transfer hangt: de portretrechten. Voorzitter Aurelio De Laurentiis eist namelijk steeds dat nieuwe spelers die afstaan aan de club, waardoor verschillende transfers in het verleden al zijn afgeketst. Geld kan voor Napoli echter een minder groot probleem zijn. De club kan Arek Milik verkopen, middenvelder Allan wordt gelinkt aan PSG en Kalidou Koulibaly zowat aan elke topclub.

Over Inter gesproken, waar Antonio Conte de nieuwe trainer wordt, de club staat volgens Sky Italia dicht bij een akkoord over Nicolo Barella. De 22-jarige Italiaanse middenvelder van Cagliari, en daarom ook wel eens de “nieuwe Radja Nainggolan” genoemd, kan voor vijf jaar naar Milaan. Cagliari wil 50 miljoen voor de international, maar Inter wil die prijs verlagen door een speler de andere richting uit te sturen. Kandidaten zijn Yann Karamoh, Federico Dimarco, Facundo Colidio en Sebastiano Esposito.

Real Madrid maakte dinsdag de transfer van Luka Jovic bekend. De Servische goalgetter komt over van Eintracht Frankfurt. Verwacht werd dat de Koninklijke, naast de komst van Eden Hazard, ook snel de transfer van Ferland Mendy bekend zou maken. Volgens verschillende Franse media zou de pijlsnelle linksback van Lyon deze week medische testen ondergaan en 50 miljoen opbrengen. Lyon verwees die geruchten echter naar de prullenmand in een officieel bericht.

#Communiqué

L’Olympique Lyonnais dément un accord avec le Real Madrid pour un éventuel transfert de son défenseur international Ferland Mendy, contrairement à ce qui peut être relayé par certains médias. pic.twitter.com/VosYPMegPc — Olympique Lyonnais (@OL) 4 juni 2019

Foto: AP

Catalaanse exodus

Thomas Meunier is een gewilde man op de transfermarkt deze zomer. Arsenal en Manchester United zouden de Rode Duivel graag in huis willen halen, ook al liet die zelf weten graag bij PSG te willen blijven als de Franse topclub dat wil. Maar tegenover Le Parisien liet Meunier het volgende verstaan: “Ik denk niet dat de club veel geld voor me wil hebben. Dat maakt het makkelijker om mij te verkopen als je dat vergelijkt met Adrien (Rabiot, red.). Hij is vijftig miljoen euro waard. Ik ben een verdediger, speel niet elke wedstrijd en word in september 28.”

Wat met Martin Ödegaard? Het Noorse supertalent werd dit seizoen door Real Madrid uitgeleend aan Vitesse en daar ontpopte de middenvelder zich tot een revelatie in de Eredivisie. Maar wat nu, opnieuw een uitleenbeurt of krijgt Ödegaard zijn kans bij de Koninklijke? “Ik wil niet in dezelfde situatie belanden als vorig seizoen”, zegt hij aan het Noorse VG. “Toen begon ik in de voorbereiding bij Real Madrid en duurde het lang voordat alles duidelijk werd. Dat was niet gunstig en dat wil ik ook niet meer. Ik heb al eerder gezegd dat het moeilijk is om in Madrid aan spelen. Dus het wordt waarschijnlijk voor mij wat anders.”

Waar eindigt Matthijs de Ligt komende zomer? De Nederlandse verdediger van Ajax leek lange tijd op weg naar FC Barcelona, maar die zouden niet willen voldoen aan de eisen van manager Mino Raiola. Juventus zou een bod van 85 miljoen hebben gedaan, maar ook Bayern en Manchester United willen het rastalent. Nu meldt Bild dat ook Liverpool zich in de strijd heeft gegooid. “Ik heb verschillende opties en ik wil de beste kiezen”, vertelde De Ligt aan RTL4. “Ik probeer kalm te blijven, maar er is er eentje die er momenteel bovenuit steekt.”

Een exodus bij Barcelona, althans volgens verschillende Spaanse media waaronder Mundo Deportivo. Wie die de voorbije dagen bekeken heeft, kan opmaken dat de volgende zeven spelers op de lijst met potentiële vertrekkers staan: Jasper Cillessen, Malcom, Rafinha, Andre Gomes, Denis Suarez, Marc Cucurella en… Philippe Coutinho.

Isco. Foto: AP

Overige geruchten:

- Juventus heeft een akkoord met toptalent Federico Chiesa van Fiorentina: contract van vijf jaar met een jaarsalaris van 5 miljoen. (La Gazzetta dello Sport)

- Real Madrid wil gaan voor Christian Eriksen maar Tottenham is niet van plan de Deense spelmaker te laten gaan. (El Confidencial)

- Marcos Alonso van Chelsea staat, net als Nelson Semedo van Barcelona, op de defensieve verlanglijst bij Atlético Madrid. (Mirror)

- Real Madrid staat open voor aanbiedingen voor Isco. (Marca)

- Hans Vanaken staat op de verlanglijst bij Sevilla. (Estadio Deportivo)

- Mario Mandzukic kan op interesse rekenen uit China en van Borussia Dortmund. (La Gazzetta dello Sport)

- Valencia wil Raul Albiol, Napoli, terug naar Spanje halen. (Marca)

- Giovani lo Celso wil graag van Betis naar Tottenham verhuizen. (Sky Sports)

- Manchester United heeft interesse in Frankfurt-aanvaller Sebastien Haller. (Daily Mail)

- Bayern heeft interesse in Leverkusen-talent Kai Havertz, maar heeft geen bod van 90 miljoen gedaan. (Bayern zelf)

- Arsenal is zinnens om te gaan voor Leipzig-verdediger Dayot Upamecano. (Mirror)

- Lazio wil drie keer toeslaan deze zomer: Daniele Baselli (Torino), Manuel Lazzari (SPAL) en Wesley (Club Brugge). (Di Marzio)