Vlaams Belang-politica na rel rond holebi’s: “Iedereen mag doen wat hij wil maar ik heb mijn mening en ik blijf het raar vinden”

Kersvers Kamerlid voor Vlaams Belang Dominiek Sneppe-Spinnewyn (45), die in het oog van een storm terechtgekomen was na haar uitspraken over holebi’s in een interview met de Krant van West-Vlaanderen, weigert terug te komen op haar woorden. Dat zei ze vanmorgen tijdens ‘De Ochtend’ op Radio 1. Sneppe-Spinnewyn had gezegd dat holebi's die kinderen krijgen voor haar “een brug te ver is”. “Iedereen mag doen wat hij wil maar ik vind het raar”, herhaalde ze vanmorgen. Haar uitspraken bemoeilijken de formatiegesprekken tussen N-VA en Vlaams Belang op Vlaams niveau.

Met meer dan 10.000 voorkeurstemmen maakt Sneppe-Spinnewyn, een huismoeder uit het West-Vlaamse zedelgem, haar opwachting in de Kamer. Maar nog voor ze goed en wel aan de slag gaat, heeft de 45-jarige politica al heel wat ophef veroorzaakt met haar uitspraken over holebi’s. “Wij, het Vlaams Belang, hebben op zich niets tegen holebi’s. De vraag is alleen of zij moeten kunnen trouwen en kinderen adopteren. Dat vind ik een brug te ver.”

Op sociaalnetwerksite Twitter barstte meteen een rel los en onder meer Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten reageerde verbolgen op de uitspraak. Maar ook N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys, zelf getrouwd met een man en vader van drie kinderen, noemt die uitspraken “zeer problematisch”. Hij vindt het een “achterlijke mening” die “achterhaald” is en benadrukt dat zijn partij op dat vlak “nooit enige toegeving zal doen”.

In een interview woensdagmorgen in het radioprogramma De Ochtend op Radio 1 bleef Sneppe-Spinnewyn haar uitspraken verdedigen. “Holebi’s mogen van de wet trouwen en kinderen krijgen. Ik ga de wet niet veranderen en iedereen mag en moet doen wat hij wil maar ik heb mijn eigen mening: ik blijf het raar vinden. En ik ben er zeker van dat 75 procent van de meer dan 10.000 kiezers die voor mij gestemd hebben er net zo over denken.”

Op de vraag of Sneppe-Spinnewyn met haar uitspraken de mogelijke regeringsdeelname van Vlaams Belang op Vlaams niveau gekelderd heeft, is ze duidelijk: “Ik denk niet dat ze daar wakker liggen van mijn uitspraken. Ondanks dat ik achter mijn woorden blijf staan, heb ik mij misschien een beetje verkeerd uitgedrukt. Een mediatraining kan daar soelaas brengen maar ik denk dat ze op het Vlaamse niveau wel andere katten te geselen hebben.”

Op de vraag of ze met haar uitspraak de discriminatie van en het geweld tegen moslims niet in de hand werkt, antwoordde Sneppe-Spinnewyn dat holebi’s zich “vergissen van vijand”. “Niet het Vlaams Belang is de vijand van de holebi’s, wel de radicale moslims.”

Liefde is liefde. Zijn wie je zélf wil zijn. Houden van wie jij wil. Alle gezinnen tellen.



Dat is ónze liberale waarde. Daar zijn wij fier op.



Dat staat onoverbrugbaar ver af van dit conservatief, extreme gedachtegoed ⬇️#liberaal #helder #open #vrijheid pic.twitter.com/Gvr0sVHduY — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) 4 juni 2019

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken probeert intussen de impact wat te minimaliseren door te benadrukken dat het gaat om ongelukkige uitspraken van “politieke neofieten”. “Ons standpunt is duidelijk: holebirechten zijn verworven rechten”, aldus Van Grieken. “Het gaat om een persoonlijke mening die ze knullig verwoord heeft maar dat staat los van het partijstandpunt.” Ook trekt de voorzitter op Twitter van leer tegen Rutten en Parys. “Zielig dat jullie de persoonlijke mening van een onervaren neofiete verkozene framen als partijstandpunt. How low can you go?” Voormalig voorzitter Gerolf Annemans reageerde op de uitspraken van Sneppe-Spinnewyn met slechts vier woorden: “Not in my name”.

Not in my name pic.twitter.com/sExEw25obT — Gerolf Annemans (@gannemans) 5 juni 2019

Zielige reacties van @RuttenGwendolyn en @lorinparys123 om een persoonlijke mening van een onervaren neofiete verkozene in haar eerste interview te framen als officieel partijstandpunt. How low can you go?

Al 5 jaar zeg ik duidelijk: holebi-rechten zijn verworven rechten. (1/2) — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) 4 juni 2019

