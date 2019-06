Bouwsector op zoek naar heel diverse profielen

In de lijst van dertig meest gevraagde jobs in bouw en immobiliën vinden we vooral technische jobs. Al duiken in dat overzicht ook andere jobs op zoals in verkoop, administratie en financiën. Specifiek in West-Vlaanderen blijken met name bouwprofielen als schrijnwerkers, dakdekkers en metselaars veel gevraagd.

We baseren onze lijst van dertig meest gevraagde jobs uit het overzicht van de via Jobat gepubliceerde bouwvacatures. Deze lijst is een combinatie van sector en functie. Het gaat hierbij dus zowel om de via Jobat meest gevraagde jobs in de sectoren bouw(materialen) en immobiliën. Maar ook om de meest gevraagde functiecategorieën in bouw en immo.

Er zijn natuurlijk de specifieke knelpuntberoepen in de bouw die hoog eindigen in onze lijst. Denk aan de werfleider en de (bouw)calculator, functies die een bachelordiploma vergen. Maar ook de klassieke profielen als de schrijnwerker en de dakwerker scoren hoog, net als de administratief bediende. Bovenal toch valt vooral de diversiteit van de aangeboden jobs op: geen sector lijkt qua (loop)banen zo divers als de bouwsector.

Lees verder...

>

>

>