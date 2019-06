Zo plezant vinden Vlamingen het verenigingsleven: hoeveel zijn er eigenlijk? En welke is het populairst?

Niets zo populair als het verenigingsleven in Vlaanderen. We gaan actief op zoek naar een groep gelijkgezinden en een vrijetijdsbesteding die ons enthousiasme voor engagement doet opflakkeren. En dat is duidelijk te zien in de statistieken. Maar welke vereniging is het populairst? Waar trekken ze er het vaakst samen op uit? En hoeveel verenigingen zijn er eigenlijk in Vlaanderen? Wij zochten het voor u uit.

Stem hier om jouw favoriete vereniging tot Plezantste Vereniging te kronen.

Razendpopulair, zo kunnen we het verenigingsleven gerust noemen. Meer dan 55 procent van onze Vlamingen is actief in minstens één vereniging, zo weet Statistiek Vlaanderen. Niet alleen de oudere garde is dolenthousiast. Meer dan 53 procent van de 60+ jarigen zitten in een groep. 54 procent van de 40 tot 59-jarigen doet het ook en 57 procent van de 18 tot 39-jarigen trekken er ook enthousiast op uit.

Bekijk hier onze handige flowchart met alle statistieken.

Populairst

In het totaal zijn er meer dan 45.000 geregistreerde verenigingen in Vlaanderen. Jeugdbewegingen, theatergroepen, bejaardenbonden, gildes, muziekverenigingen of zelfs snorrenclubs. Je kan het je zo gek nog niet bedenken of er bestaat wel een enthousiaste groep mensen voor.

Maar wat is er het populairst?

De grote winnaar: sportverenigingen. Er zijn maar liefst 23.000 sportclubs met 28.013 trainers. Vooral in Antwerpen en Gent zijn er enorm veel te vinden. Maar ook in andere locaties loopt de teller gemakkelijk op tot boven de 300 groepen.

Wie zichzelf niet zo sportief noemt, kan bij de 12.729 sociaal-culturele verenigingen terecht. En dat is toch wel heel wat volk. 82.690 bestuursvrijwilligers en 39.086 vrijwilligers engageren zich ook in die sector.

Strijd der jeugdbewegingen

Maar ook onze jeugd weet van wanten. Er zijn maar liefst 2.365 lokale jeugdbewegingen met in het totaal 246.437 leden en 37.398 enthousiaste leiders. Een enorm cijfer, en dan hebben we het nog niet over 661 speelpleinwerkingen in ons land. Maar er woedt ook een gezellige strijd. Welke is eigenlijk het populairst? De statistieken geven de titel aan de Chiro.

Het grootst is natuurlijk niet per se het plezantst. Maar welke groep is dat dan wel? Daarvoor hebben we jouw stem nodig. Help nog tot 16 juni jouw favoriet naar de top door je stem uit te brengen voor de Plezantste Vereniging.