Goed nieuws voor Cristiano Ronaldo: “Vrouw die Portugees beschuldigde van verkrachting, heeft rechtszaak laten vallen”

Cristiano Ronaldo hoeft niet langer een rechtszaak te vrezen voor de vermeende verkrachting van een vrouw in 2009. Dat meldt Bloomberg. Kathryn Mayorga zou de zaak laten vallen.

Even terug naar de feiten. Begin oktober opende de politie van Las Vegas een onderzoek na belastende verklaringen van Kathryn Mayorga (34). Die vrouw beweerde op 13 juni 2009 door Ronaldo te zijn verkracht in een hotelkamer in Las Vegas na een avondje stappen. Volgens de Portugees hadden de twee een relatie met “wederzijdse toestemming”. In het kader van het onderzoek eisten de Amerikaanse autoriteiten begin dit jaar een DNA-staal van de Juventus-speler. Dat wilde men vergelijken met materiaal dat op de jurk van Mayorga werd aangetroffen. Eerder lekte in verschillende media uit dat Ronaldo een akkoord zou hebben getekend met de vrouw die hem aanklaagde (en haar 375.000 dollar zou hebben betaald), en daarin zou hij de verkrachting hebben toegegeven. Dat laatste werd ontkend door zijn advocaat.

CR7 leek dan ook stevig in zijn schoenen te staan. “Ik heb een partner, vier kinderen, een moeder die ouder wordt, zussen, een broer, een familie met wie ik heel close ben. Ik heb het dan nog niet over mijn reputatie, die voorbeeldig is. Ik weet wie ik ben en wat ik heb gedaan”, zei hij eind oktober. “Op een dag zal de waarheid aan het licht komen. De mensen die vandaag kritiek op mij hebben en van mijn hele leven een circus willen maken, zij zullen het dan wel weten.”

Geen rechtszaak

Die dag lijkt dus 5 juni 2019 te zijn. Volgens Bloomberg werd in mei een kennisgeving van ’voluntary dismissal’ ingediend bij de rechtbank in Las Vegas. Dat document zegt wel niet of Mayorga een regeling heeft getroffen met Ronaldo, maar betekent wel dat de vrouw de rechtszaak laat vallen.

Of Juventus nu wel zal deelnemen aan de International Champions Cup in de VS is niet geweten. De New York Times meldde in maart dat de Oude Dame daarvoor paste omdat het “vreesde” dat Ronaldo zou opgepakt worden. Nu van de rechtszaak en dus het onderzoek tegen de Portugees geen sprake meer is, hoeft de Italiaanse kampioen niets meer te vrezen voor zijn sterspeler.