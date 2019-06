Rode Duivel Yannick Carrasco hoopt op transfer naar Europa deze zomer: “Geïnteresseerde club wil mij absoluut”

Yannick Carrasco erkende woensdagvoormiddag tijdens het persmoment van de Rode Duivels in het trainingscentrum in Tubeke dat hij komende zomer graag zijn Chinese club Dalian Yifang zou verlaten. “Er is een geïnteresseerde club die ver wil gaan voor mij”, legde de buitenspeler uit. “Ik hoop dat er een akkoord uit voortkomt. Ik zou heel graag terugkeren naar Europa.”

Carrasco begon dit voorjaar uitstekend aan zijn nieuwe seizoen in China. De 35-voudig Rode Duivel zit momenteel aan zeven goals en twee assists in tien competitiewedstrijden. “Ik ben inderdaad goed aan het seizoen begonnen”, opende Carrasco. “Ik kan betere statistieken voorleggen dan vorig seizoen. Nochtans zijn er veel wijzigingen doorgevoerd in de ploeg en moeten we ons nog aanpassen.”

Of Carrasco na die aanpassingsperiode nog aan boord zal zijn bij Dalian Yifang, is zeer de vraag. “Een vertrek behoort zeker tot de mogelijkheden”, vervolgde Carrasco. “Ik bekijk mijn opportuniteiten. Het voetbal in China is oké, maar familiaal gezien zou ik graag terugkeren. De aanpassing in China is niet makkelijk voor mijn familie. Toch is de balans niet negatief. Het is een hele ervaring in China te spelen en ik heb er op veel vlakken bijgeleerd.”

“Maar ik hoop dat de voorzitter een akkoord vindt met een geïnteresseerde club”, ging hij verder. “Er is zeer concrete interesse van één club, die mij absoluut wil. Ik kan de naam van die club niet prijsgeven. Verder heb ik er ook niet veel in te zeggen. Ik heb geen clausule in mijn contract, dus geïnteresseerde clubs moeten via Dalian Yifang gaan. Ik hoop dat onze voorzitter mijn situatie begrijpt. Ik begrijp ook dat hij niet graag zijn beste speler laat gaan, maar ik hoop toch dat hij instemt met een transfer.”

Tot slot wilde Carrasco niet gezegd hebben dat zijn niveau in China gedaald zou zijn. “Misschien is het spel in China iets trager”, besloot hij. “Maar ik heb al mijn kwaliteiten behouden. Veel spelers - zoals Axel Witsel - zijn al teruggekeerd naar grote clubs in Europa. Dat mis ik ook. Die wedstrijden op het hoogste niveau, in een topcompetitie.”