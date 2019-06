Internationale tornooien maken het lastig voor eersteklassers: 48 spelers missen voorbereiding

Geen WK of EK. Het zou een zomer worden om achterover te leunen. Niet dus. Met een EK voor beloften, de Afrika Cup, de Gold Cup en de Copa America zitten de maanden juni en juli weer eivol voetbal. En onze clubs met de gebakken peren, want veel spelers van Belgische clubs – geen enkele uit 1A ontsnapt eraan – zijn op die toernooien aanwezig.

Het seizoen duurde lang, maar is eindelijk voorbij. Althans, dat denken we. Voor liefst 48 spelers is er dit jaar geen of nauwelijks vakantie. Er worden vier internationale toernooien georganiseerd – ...