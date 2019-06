Donald Trump ontkent beledigende uitspraak over Meghan Markle: “Zij deed gemeen tegen mij, ik niet tegen haar”

“Prins Harry en Meghan hebben mij helemaal niet ontlopen tijdens mijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Hij is een fantastische gast.” Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump in een exclusief interview met journalist Piers Morgan. Trump lijkt daarmee Meghan de hand te reiken ondanks dat ze hem in het verleden een “vrouwenhater” noemde.

Op woensdagochtend had de Amerikaanse president een gesprek van 33 minuten met radiopresentator Piers Morgan. Daarin ontkende hij dat de hertogin van Sussex, die niet aanwezig was bij het staatsbanket, en haar echtgenoot prins Harry hem ontliepen. “Harry is een fantastische gast, ik zou niet weten waarom hij mij zou ontlopen. Hij sprak veel met mijn dochter Ivanka en de rest van mijn familie, hij gedroeg zich voorbeeldig.”

Ook voor de hertogin van Sussex heeft Trump alleen maar lovende woorden over ondanks dat Markle hem in 2016 beschreef als een “vrouwenhater”. Ook verweet ze Trump dat hij het land verdeelde. Ze zei zelfs dat ze zou overwegen om het land te verlaten als hij ooit president zou worden.

“Meghan deed in het verleden gemeen tegen mij en dat mag ze doen. Maar ik mag niet gemeen doen tegen haar, het is niet goed voor mij, dus deed ik het niet. Ze levert goed werk en ik hoop dat ze van het leven geniet. Ik denk eigenlijk dat ze erg lief is.”

