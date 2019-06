75 jaar geleden begon de bevrijding van Europa: geheime codes, Duitse denkfouten en afwezige Belgen

Koud, regen, wind, storm. Het was constant rotweer in de lente in 1944. Voor 6 juni gaven de weerberichten even beterschap. Toen besliste de Amerikaanse generaal Eisenhower: nu vertrekken we naar Frankrijk. Op D-Day, exact 75 jaar geleden, begon de bevrijding van Europa op vijf Franse stranden. Historicus Alain Colignon geeft toelichting.