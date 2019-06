Verdachte van aanslagen in Parijs en Brussel aan Frankrijk overgeleverd

Ali El Haddad Asufi, een van de verdachten in het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, is aan Frankrijk overgeleverd. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. De man is ook in verdenking gesteld in het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. In het Belgische onderzoek was de man al bijna een jaar onder elektronisch toezicht geplaatst maar toch had hij nooit de gevangenis mogen verlaten, omdat Frankrijk een Europees aanhoudingsbevel (EAB) had uitgevaardigd. El Haddad Asufi was voor die situatie naar het Grondwettelijk Hof getrokken.