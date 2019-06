Tientallen vermisten na aardverschuiving in Oeganda

Tientallen mensen worden in het oosten van Oeganda vermist als gevolg van een aardverschuiving die in het district Bududa veroorzaakt werd door felle regenval. Dat heeft het plaatselijke Rode Kruis woensdag gemeld.

“De eerste berichten die ons bereiken, spreken van ongeveer 150 huizen die mogelijk vernield werden, van vijf mensen die vermoedelijk dood zijn, en van ongeveer 50 vermisten”, aldus het Rode Kruis in een mededeling. Volgens Rode Kruiswoordvoerster Irene Nakasiita was er in “de regio (Bududa) hevige regen die aardverschuivingen veroorzaakte” en veel schade toebracht.

In het district aan de voet van Mount Elgon, bij de grens tussen Oeganda en Kenia, is het risico op aardverschuivingen groot. In 2010 kwam een honderdtal mensen er om het leven bij een aardverschuiving.

Het kabinet van de Oegandese premier Ruhakana Rugunda maakte melding van “aardverschuivingen en vernielingen, alsook vermiste personen”. Het voegde eraan toe dat “in totaal naar schatting meer dan 100.000 mensen, die in precaire omstandigheden leven op de hellingen van Mount Elgon, in groot gevaar zijn en elders gehuisvest moeten worden” vanwege het risico op aardverschuivingen.

Een plaatselijke parlementslid, Godfrey Watenga, zei dat de aardverschuivingen zich dinsdagavond laat hadden voorgedaan. “Het is een tragische gebeurtenis. Vele mensen zouden omgekomen zijn of vermist worden. We proberen nog details te krijgen, want de getroffen dorpen zijn moeilijk te bereiken.”

