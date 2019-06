Spanje in de ban van matchfixing: ‘bad boys’ van Real Madrid dreigden voorzitter af, zeven spelers ‘fixten’ slotmatch in La Liga

Matchfixing, het is blijkbaar van alle tijden en van alle plaatsen. In ons land barstte de voorbije maanden onder de noemer ‘Operatie Propere Handen’ een onderzoek los naar onder andere matchfixing, waarvoor KV Mechelen zwaar gestraft werd. Ook in Spanje is men nu in de ban van matchfixing, met twee ex-Realspelers en eersteklasser Valladolid in een hoofdrol.

LEES OOK.Moet KV Mechelen zelfs degradatie naar eerste amateur vrezen?

De Spaanse politie pakte eind mei verschillende voetballers en oud-voetballers uit eerste en tweede klasse op. Zij werden en worden er nog steeds van verdacht deel uit te maken van een netwerk dat matchen vervalste.

Volgens El Pais werden toen onder meer Raul Bravo en Borja Fernandez, ex-spelers van Real Madrid, meegenomen door de ordediensten. Ook de voorzitter van degradant Huesca, Agustin Lasaosa, behoorde tot de geklisten. Andere namen die circuleerden, waren die van Carlos Aranda, Samuel Saiz Alonso en Inigo Lopez Montana. Allen worden ze verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, corruptie en witwaspraktijken.

Raul Bravo (linksboven), Borja Fernandez (rechtsboven), Carlos Aranda linksonder) en Agustin Lasaosa (rechtsonder). Foto: EPA-EFE

“Niets mee te maken”

Borja Fernandez, een 38-jarige middenvelder, zwaaide op 18 mei af tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen Valencia (0-2). Dat duel werd in Spaanse media met nog twee andere wedstrijden, waaronder Huesca-Nàstic uit het seizoen 2017-2018, in verband gebracht met matchfixing. Justitie kwam in actie vanwege ongewoon gokgedrag op deze duels.

Real Valladolid had een week voor die match het behoud verzekerd, terwijl Valencia zich dankzij de winst verzekerde van de vierde plek en het bijbehorende ticket voor de Champions League. De nummer vier van La Liga, die de Spaanse beker won, nam in een bericht op de website krachtig afstand van de geruchten over matchfixing. “We hebben absoluut niets te maken met deze zaak”, aldus Valencia.

Raul Bravo. Foto: EPA-EFE

Opnames

De ex-club van Michy Batshuayi schreeuwt zijn onschuld uit, intussen zitten ze bij Valladolid met de handen in het haar. De Spaanse krant El Mundo kwam deze week met opnames naar buiten waaruit zou blijken dat “zeven spelers omgekocht waren”. Dat zou Aranda gezegd hebben aan de telefoon. Net als: “Gok 10.000 euro en krijg 20.000 euro terug. Kijk, Valencia gaat de eerste helft winnen en ook de tweede. Ze gaan twee doelpunten maken, een in elke helft.”

Wat ook effectief gebeurde aangezien Carlos Soler voor de rust en Rodrigo na de rust scoorde in een 0-2-zege. Volgens El Mundo zou Raul Bravo Valladolid-speler Borja Fernandez 48 uur voor de wedstrijd opgezocht hebben, waarna er ook een ‘spelersvergadering’ plaatsvond in het huis van aanvaller Keko Gontan. Om de strategie te bepalen, zo klinkt het bij Marca.

Volgens El Mundo zouden Bravo en Aranda ook de voorzitter van Huesca, Agustin Lasaosa, bedreigd hebben. Het duo zou gevraagd hebben om “zijn schuld van 100.000 euro” terug te betalen. Een dag later zou Inigo Lopez Montana, die tussen 2015 en 2018 voor Huesca speelde, de medische staf van de Spaanse degradant gewaarschuwd hebben “dat de bad guys terug in charge zijn”.

Foto: EPA-EFE

‘Bad Boys’

Raul Bravo en Carlos Aranda zijn de spilfiguren in ‘Operatie Oikos’. De twee staan intussen bekend als de ‘Bad Boys’ van de Real Madrid-academie, ontmoetten elkaar twee decennia geleden en vormden een sterke vriendschapsband. Nu zijn ze dus samen opgepakt voor matchfixing.

“Het is echt raar dat ze niet eerder gepakt zijn”, klinkt het uit de mond van een kennis van de twee bij Marca. “Aranda en zijn groep zijn betrokken geweest in verschillende schandalen. Hij is vaak gezien met zakken vol geld, wat hem verdacht maakte. Zijn moeder was een drugsverslaafde en stierf toen hij negen jaar was. Gelukkig had hij zijn grootouders, want met zijn vader kan hij niet opschieten.”

Op z’n 15de kwam Aranda voor het eerst in contact met het gerecht, toen hij een motorfiets had gestolen. Real hield hem echter in de opleiding, omdat hij anders “een crimineel” had geworden aldus Vicente del Bosque in 2004. Aranda ging echter wel van het rechte pad af. Agenten vonden ooit wapens en drugs bij hem, en de Spanjaard zat in de gevangenis voor het slaan van een agent.

Bravo was nooit ver weg. Toen hij voor Olympiakos speelde, pompte hij maandelijks 20.000 euro in aan jacht waar Aranda vaak kwam. Hij had bij de club ook een clausule dat hij zou vertrekken als hij in een gevecht terecht zou komen. Bravo en Aranda waren in 2003 betrokken in ‘Operatie DJ’, waarbij een bekende DJ beschuldigd werd van het verkopen van drugs en XTC in Madrileense clubs. Ook in zaken rond illegale/dure wagens werden de ‘Bad Boys’ genoemd.

Nu is het dus matchfixing, maar dat zou niet de eerste keer zijn. In 2015 werd een voormalige speler van Levante en een kennis van het duo beschuldigd van het aanzetten tot omkoping van een amateurclub. Die zou 3.000 euro gekregen hebben om een match te ‘fixen’. De communicatie zou plaatsgevonden hebben via een app die geen printscreens toelaat en berichten meteen wist vanaf het moment dat ze gelezen waren. “Vele mensen zijn bang van Bravo”, zegt een buurman van de speler die ooit nog bij Beerschot speelde bij Marca. “Het is best om gewoon niets te zeggen.”

Raul Bravo (links) en Borja Fernandez bij Real Madrid. Foto: EPA-EFE

Straffen?

Op matchfixing staan strenge straffen in Spanje. Gaande van zes maanden tot vier jaar gevangenis, boetes tot 5,5 miljoen euro en schorsingen van één tot zes jaar. Clubs die erbij betrokken waren, kunnen punten verliezen en zelfs degraderen. Net zoals KV Mechelen in België dus.

Het onderzoek zit momenteel in de fase richting een proces. Rechter Andel de Pedro heeft alle betrokkenen gehoord en moet nu beslissen of er genoeg bewijs is om een proces te starten, of er meer onderzoek nodig is. Ondertussen is het bang afwachten voor Valladolid. Als bewezen kan worden dat de club op de hoogte was van de matchfixing, dan dreigt de degradatie. Er is ook een regel die zegt dat een Spaanse club zes punten aftrek krijgt als spelers geld aannemen van “derde partijen”. Wat ook een trip naar de tweede klasse zou beteken voor Valladolid, dat slechts vier punten meer had dan de nummer zeventien Girona. Al acht Marca dit onwaarschijnlijk.

De Spaanse voetbalbond kan zich op dit moment nog geen partij stellen in de hele zaak. Het is afwachten of het dat ook zal doen. In de dopingzaak ‘Operatie Puerto’ stelde de wielerbond zich geen partij en kon het dus ook geen straffen uitdelen aan betrokken wielrenners. Tot slot, wanneer volgt er een uitspraak? “Moeilijk te zeggen”, aldus Marca. “Bijvoorbeeld: over een match tussen Levante en Real Zaragoza uit 2011 is nog steeds geen uitspraak. Dat proces staat gepland in september.”