Belgische meesteroplichter, die al tien jaar gezocht wordt door Interpol, opgepakt in Monaco

Een 48-jarige man, die in het verleden bedrijven voor miljoen euro’s oplichtte, is eind mei opgepakt in het Italiaanse Ventimiglia, in de buurt van Monaco. Bijna tien jaar lang slaagde de man erin om uit handen te blijven van de internationale politieorganisatie Interpol.

De man, waarvan de identiteit nog niet vrijgegeven werd, stond sinds 2011 internationaal geseind toen een rechtbank in New York een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd.

De meesteroplichter zette tussen 2004 en 2010 een frauduleus systeem op waarbij hij erin slaagde om bij een aantal grote fabrikanten vliegtuigonderdelen los te peuteren voor een totale waarde van 8 miljoen dollar (of 7.110.000 euro). De leveranciers zagen echter nooit een cent.

Formule 1

De onderdelen werden doorverkocht aan bedrijven over de hele wereld en het geld werd naar verschillende rekeningen gestuurd, die op naam stonden van familieleden en andere medeplichtigen.

Nadat zijn handeltje ontdekt werd, slaagde hij erin om tien jaar uit handen te blijven van de politie. Uiteindelijk kon de Italiaanse politie hem bij de kraag vatten toen hij een hotelovernachting had geboekt om in Monaco naar de Grand Prix Formule 1 te gaan kijken. Agenten wachtten de man in zijn hotel op en konden hem in de boeien slaan.

In afwachting van zijn uitlevering aan De Verenigde Staten zit hij in een Italiaanse cel. In Amerika riskeert hij 20 jaar cel.